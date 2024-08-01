Мэрия Дербента и Роспотребнадзор поспорили о запрете купаться в море

01 августа 2024, 08:14

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Мэр Дербента ввел запрет на купание в Каспийском море, ориентируясь на постановление Роспотребнадзора двухнедельной давности. Неделю назад были проведены повторные анализы морской воды, показавшие, что купаться в море можно. В связи с этим мэрии рекомендовано отменить запрет, заявило управление Роспотребназдора по Дагестану.

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана ранее неоднократно критиковали власти за то, что те вводят запреты на купание в Каспийском море. В частности, такой запрет 30 мая 2023 года вводили власти Каспийска. Властям следует бороться с загрязнением моря, а не вводить запреты на купание, заявили каспийчане в Telegram.

31 июля глава Дербента Ахмед Кулиев подписал постановление, запрещающее купаться в Каспийском море. Решение было принято на основании постановления управления Роспотребнадзора по Дагестану от 16 июля, которое ввело ограничения на купание в Дербенте, Дербентском районе и Дагестанских Огнях. После того, как мэр запретил купаться в море, нарушители этого запрета будут привлекаться к ответственности полицией, отметила в своем телеграм-канале газета "Черновик".

После того, как мэр Дербента подписал постановление о запрете купаться в море, управление Роспотребнадзора по Дагестану заявило, что купание в морской воде в Дербенте не представляет опасности.

Вечером 31 июля ведомство в своем телеграм-канале пояснило, что 12 июля его сотрудники произвели мониторинг морской воды и выявили превышения допустимых концентраций колиформных бактерий. Предположительно, прочной послужила авария на канализационных очистных сооружениях.

23 июля были проведены повторные исследования, результаты которых показали, что содержание загрязняющих веществ в морской воде соответствует санитарным нормам. В связи с этим идет работа с властями города об отмене постановления мэра о запрете купаться в Каспийском море, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что, по данным Роспотребнадзора, в 2023 году Дербент остался единственным городом в Дагестане, в черте которого морская вода отвечала санитарным нормам. Местные жители рассказали, что в городах практически не осталось пляжей, где можно было бы купаться, не опасаясь за свое здоровье, и отметили, что предпочитают выезжать подальше от городов, чтобы отдохнуть на море.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики отметили, что в прибрежных городах Дагестана необходимо строительство очистных сооружений и внимание местных властей к состоянию пляжей и развитию инфраструктуры. Опрошенные "Кавказским узлом" туристы на городских пляжах Махачкалы и Каспийска рассказали, что видели предупреждения о запрете на купание, однако не стали отказываться от отдыха на море.

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