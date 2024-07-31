31 июля 2024, 12:39

Мобилизованный из Кабардино-Балкарии оспорил приговор за уклонение от службы

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Военнослужащий из Прохладненского района Эмран Усманов, осужденный на два года колонии за уклонение от службы, не признал вину и обжаловал приговор.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

Нальчикский военный суд признал мобилизованного из Прохладненского района Эмрана Усманова виновным в уклонении от службы и приговорил к двум годам колонии общего режима, сообщает сегодня издание "Газета Юга".

Усманов был мобилизован в сентябре 2022 года, а 25 августа 2023 года не явился в войсковую часть, оставшись дома в станице Солдатской. Лишь 1 сентября Усманов добровольно прибыл в часть, пишет издание.

Военнослужащий не признал вину, пояснив, что не явился на службу из-за болезни и несколько раз обращался за медпомощью в Прохладненскую городскую больницу и лечился дома. Главврач больницы сообщил суду, что Усманов получал амбулаторное лечение у терапевта, а в стационарном лечении не нуждался, и листок нетрудоспособности ему не выдавался, говорится в публикации.

Эмран Усманов осужден по части 3.1 статьи 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы в период мобилизации на срок более 10 суток, но не более месяца; предусматривает до семи лет лишения свободы), указано в карточке дела на сайте суда, обновленной 24 июля.

Осужденный обжаловал приговор, отмечается в карточке дела. Текст приговора, по состоянию на 12.35 мск 31 июля, в карточке не опубликован.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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Примечание:

"Оставлен в силе приговор офицеру из Северной Осетии за уклонение от службы", "Суды в Чечне продемонстрировали ужесточение подхода к дезертирству", "Мобилизованный из Астраханской области обвинен в дезертирстве".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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