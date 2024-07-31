Сослуживцы сообщили о гибели на Украине добровольца из Грузии

31 июля 2024, 06:27

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В боях на стороне ВСУ убит доброволец из Грузии Бондо Гагнидзе. По словам сослуживцев, его тело пока не получается вынести с поля боя.

Как информировал "Кавказский узел", 4 июня стало известно, что на Украине убит военнослужащий из Грузии Хвича Гвинджишвили, участвовавший в боях против российских военных.

В боях на стороне ВСУ погиб грузинский боец Бондо Гагнидзе, пишет 30 июля "Нетгазети" со ссылкой на сослуживца Вано Надирадзе.

Гагнидзе родом из Гори, ему было 47 лет, убит на луганском направлении. По словам сослуживцев, его тело пока не удается вынести с поля боя.

С февраля 2022 года в боях на стороне ВСУ погибли почти 70 этнических грузин, как граждан Грузии, так и граждан Украины грузинского происхождения, информируют "Новости-Грузия".

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2022 года представители правящей партии "Грузинская мечта" напомнили отправляющимся на Украину добровольцам о законе, позволяющем лишать их гражданства за службу в иностранных вооруженных силах. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

24 июля Cлужба госбезопасности (СГБ) Грузии заявила, что сотрудники ведомства завели дело в связи с подготовкой убийства бизнесмена и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. По данным ведомства, к подготовке убийства имеют отношения добровольцы, принимавшие участие в боевых действиях на Украине, в связи с чем некоторые из них были вызваны на допросы.

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