04 июня 2024, 08:41

Боец из Грузии убит на Украине

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Военнослужащий из Грузии Хвича Гвинджишвили, участвовавший в боях против российских военных, убит на Украине.

Как информировал "Кавказский узел", 8 мая стало известно, что на Украине убиты бойцы отряда "Черный орел" Давид Гогодзе, Бесо Ломидзе и Сосо Гугутишвили.

На Украине убит военный из Грузии Хвича Гвинджишвили, передал 3 мая на своем сайте телеканал "Пирвели" со ссылкой на руководителя грузинской группы в силах специальных операций на Украине Вано Надирадзе.

Хвича Гвинджишвили принимал участие в боевых действиях на харьковском направлении, отметил Newshub.ge.

По данным издания, с начала специальной военной операции в боях на стороне Украины погибо более 66 граждан Грузии и граждан Украины грузинского происхождения.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2022 года представители правящей партии "Грузинская мечта" напомнили отправляющимся на Украину добровольцам о законе, позволяющем лишать их гражданства за службу в иностранных вооруженных силах. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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Примечание:

"Уроженец Грузии погиб на Украине", "Жители Грузии выразили поддержку Украине", "Четверо бойцов "Грузинского легиона" заочно арестованы в Москве".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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