Близкие убитого в Ингушетии юноши обвинили следствие в фальсификации показаний

31 июля 2024, 03:30

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Жительница селения Верхние Ачалуки Амирт Кузигова приговорена к восьми годам колонии за убийство односельчанина. Она заявила, что совершила преступление в состоянии аффекта, узнав, что Иман Кузьгов изнасиловал ее дочь и шантажировал ее обнаженными фотографиями. Близкие убитого настаивают, что его пытаются опорочить, и обвиняют следователей в фальсификации показаний.

В феврале 2023 года Малгобекский городской суд Ингушетии признал жительницу селения Верхние Ачалуки Амирт Кузигову виновной в убийстве односельчанина Имана Кузьгова. Ей было назначено наказание - восемь лет лишения свободы. В мае 2024 года ее этапировали в ИК-17 города Зеленокумска.

Защита не согласилась с приговором суда, сочтя, что восемь лет колонии - слишком большой срок для вдовы погибшего сотрудника полиции, матери пятерых детей. Сторона обвинения также выразила свой протест, уверенная в том, что «наказание, назначенное Кузиговой, является чрезмерно мягким, не соответствующим тяжести совершенного преступления, и личности осужденного», говорится в апелляционной жалобе в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Ингушетия.

Однако Пятый кассационный суд в Пятигорске 4 июля утвердил приговор Кузиговой.

Согласно приговору (копия суда имеется в распоряжении "Кавказского узла"), преступление было совершено 13 марта 2019 года. Из показаний Амирт Кузиговой следует, что вечером, совершив молитву, она услышала громкие голоса на первом этаже. Зайдя на кухню, увидела знакомого ей Имана Кузьгова, который требовал у ее дочери Миланы Бековой деньги. Та говорила, что денег у нее нет, парень как будто ее не слышал. Тогда Амирт спросила у дочери, что происходит, та, плача, ответила, что, когда ей было 16 лет, парень ее изнасиловал и сфотографировал обнаженную. Теперь же он требует деньги и грозится, что обнародует компрометирующие фото.

Била до тех пор, пока не обессилела сама.

Кузигова на суде рассказала, что, будучи в отчаянии, схватила кухонный топор и стала наносить со всей силы удары обухом топора Кузьгову. Сколько ударов нанесла и в какие части тела - не помнит. "Била до тех пор, пока не обессилела сама. После чего потеряла память и упала", - рассказала она.

Когда очнулась, увидела рядом Милану и младшего сына Ахмеда. На диване лежал окровавленный Иман без признаков жизни. Посидев на полу какое-то время, решила, что нужно избавиться от трупа. Для этого она пригласила знакомого Гирхана Хидриева, он быстро приехал на своем «Мерседесе» и где-то около полуночи она, Гирхан и сын Ахмед погрузили тело убитого в багажник, увезли в безлюдное место и сбросили его в овраг.

Тело Имана Кузьгова нашли на дне оврага

Вечером 13 марта в Верхних Ачалуках неожиданно погас свет. По словам местных жителей, в селе бывают веерные отключения. «Где-то в семь тридцать во всем селе вырубили электричество. Бывают веерные отключения, тогда часть села бывает обесточена. Позвонил знакомому монтеру [...] Где-то около девяти вечера позвонил, объяснил причину отключения электричества: на провода ЛЭП кто-то накинул проволоку. Систему замкнуло, свет вырубился. Пришлось чуток повозиться, пока в каком-то доме нашли длинный деревянный шест, которым хозяйки подпирают веревку с сушившимся на ней бельем. Этим шестом и сбросили проволоку с проводов ЛЭП», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель села Султан М., проживающий на улице Партизанской.

Мать Имана Зоя Кузьгова рассказала, что 13 марта свет выключили в тот момент, когда с работы приехал старший сын Ислам. Это было в восьмом часу вечера. «Мы сели ужинать, тут пришел Иман. Ужинать не стал, переоделся в зимнюю куртку и ушел. Сказал, что поедет с друзьями в больницу навестить родственника, а перед этим еще по одному делу нужно заехать. И успокоил, что скоро вернется. Я занялась домашними делами, но, когда взглянула на часы, было уже одиннадцать ночи, так долго Иман не задерживался. Стала ему звонить – не отвечает. Утром звоню – телефон не отвечает. Написала СМС на ватсап* - ответа нет. Мне на работу нужно было. Домашним сказала, что Иман не отвечает, попросила Руслана, младшего сына, узнать, где Иман. После обеда он позвонил и сказал, что никто Имана не видел. Обзвонили всех родственников, обращались в полицию, в морг, прошлись и по дворам, где хозяева были дома. Родной дядя Имана Иса Кузьгов и наш сосед Шабазгири Мержоев зашли и в дом к Кузиговой, потому что последний шестиминутный разговор Имана был с Миланой, или с тем человеком, у кого был на тот момент телефон девушки «Она встретила нас приветливо, пригласила чай пить, сказала, что давно не видела Имана, не знает, где он. Успокаивала, что найдется, что сейчас такая молодежь пошла, загулял где-то, через неделю вернется. Находившаяся тут же ее дочь Милана, заметила: «Ну что ты, мам, он не такой», - передает слова мужчин Зоя Кузьгова.

В приговоре говорится, что тело Имана обнаружили на пятый день братья Гандалоевы. 18 марта с утра они пошли в лес за черемшой. "Возвращались во второй половине дня пешком по асфальтированной дороге, между селами Сагопши и Гайрбек-Юртом увидели на глубине оврага труп неизвестного мужчины", - говорится в приговоре.

Испуганные, они побежали домой и об увиденном рассказали отцу Гирихана. Вместе с сотрудниками полиции один из братьев с отцом уже ближе к вечеру поехали к месту, где ребята увидели труп. "В низине оврага ими было обнаружено тело Имана Кузьгова с многочисленными телесными повреждениями", - следует из приговора. Описание травм и увечий занимает в приговоре полторы страницы текста.

Мать убитого рассказала о нанесенных ему увечьях

Адвокат Хеди Ибриева, опираясь на показания свидетелей, сказала, что тот вечер 13 марта начинался вполне мирно и предсказуемо. Иман договорился со своими троюродными братьями Хусеном и Вахой, что они поедут в больницу, чтобы навестить еще одного родственника Тимура Кузькова. «Но перед этим Иман попросил, чтобы его подвезли к школе №17. Как он сказал, у него дело минут на 20. Попросил пока здесь покататься, а через 20-30 минут он позвонит и поедем к Тимуру. Мы все знали, что он давно дружит с Миланой Бековой, поэтому никто не стал спрашивать, к кому идешь и надолго ли? Мы близко к дому Миланы не подъезжали, на перекрестке остановились. Выйдя из салона машины, Иман шел вглубь улицы, в эту черную бездну, освещаемый только фарами моей машины. Ведь в тот вечер наше село около двух часов было обесточено, света нигде не было, дороги освещались только фарами проезжающих мимо машин», - рассказывал адвокату свидетель Ваха Кузьгов.

По его словам, они на машине около часа нарезали круги вокруг школы, звонили Иману много раз, но он на звонки не отвечал. Тогда они не стали больше его ждать и поехали в больницу.

Магомед Кузьгов, который обмывал тело нашего сына, готовил его к погребению, ужаснулся от того, какие страшные раны были на теле Имана.

"Поздно вечером 18 марта почти через пять дней нам сообщили о смерти сына. Иман был похоронен 19 марта. Магомед Кузьгов, который обмывал тело нашего сына, готовил его к погребению, ужаснулся от того, какие страшные раны были на теле Имана. По его словам, по характеру повреждений было видно, что били не только обухом топора. «Множественные рваные раны были нанесены и железной арматурой. Сломанные челюсти, пробитая в нескольких местах голова, сломанные ребра, свидетельствовали о том, что в убийстве Имана принимал участие человек недюжинной силы и, возможно, не один. Кроме того, его удивило, что на руках Имана не было ни ссадин, ни гематом. Получается, он, рослый, крепкий парень, не оборонялся, а просто стоял, покорно принимая удары от женщины", - рассказала Зоя Кузьгова.

По мнению адвоката защиты Риты Геляевой, нет ничего удивительного в том, что Амирт Кузигова сама смогла избивать человека топором до изнеможения и остановилась, лишь когда увидела, что он мертв. «Она была в состоянии аффекта [...] Нужно учитывать менталитет, темперамент вайнахских женщин. К тому же моя подзащитная женщина высокая, крепкого телосложения, а молодой человек был невысокого роста, худощав», - сказала адвокат.

По ее словам, увидев, что молодой человек мертв, ее подзащитная тут же раскаялась в содеянном и потеряла сознание.

Братья Кузьгова пожаловались на фальсификацию своих показаний

Руслан Кузьгов - родной брат Имана. «Он был старше меня, я во многом старался походить на него. Благодаря ему я пристрастился к чтению, стал также, как и он, регулярно заниматься спортом. Он не кичился своими друзьями. Кто они и сколько их, мы узнали в день похорон, и потом, когда был тэзет, в наш двор шли и шли люди, чтобы выразить соболезнование», - рассказывает он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, практически сразу после похорон в их дом пришел следователь. «Выразил, как и положено, соболезнование родителям и близким. А потом стал общаться со мной. Расспрашивал, чем занимался Иман в тот вечер, с кем уехал и куда. Так, разговор ни о чем конкретном. Помню, что интересовался еще отношениями между братом и одной девушкой», - рассказал Руслан.

По его словам, следующая встреча со следователем произошла примерно через месяц. «Он позвонил и попросил, чтобы я приехал в Малгобек, в следственный комитет, что нужно всякие бумажки подписать: какой рост, когда родился. Н, там еще что-то, какие-то бумаги по уголовному делу. Я как раз должен был ехать в малгобекскую больницу, договариваться, чтобы сделали капельницы моему старшему брату Исламу - после гибели Имана обострилась его болезнь рассеянный склероз. Зашел и в следственный комитет, быстренько подписал те бумаги, которые разложил на столе [следователь] и побежал в больницу», - рассказал он.

По его словам, тогда у них была адвокат Валентина Хорьева. «Выругала меня, что подписал, не читая какие-то бумаги, сказала, что от этих следователей добра не жди. И она оказалась права, потому что следователь [...] написал, что якобы я на допросе поделился с ним, как ловко мой брат Иман занимался мошенничеством, взламывая чужие пароли, манипулируя сим-картами и таким образом зарабатывая большие деньги. Этим мошенничеством он занимался якобы четыре года. Адвокат по этому вопросу заявила ходатайство, но заболела ковидом и умерла. Я на очередном судебном заседании сказал: то, что изложено в протоколе допроса, который проводил следователь [...], не соответствует действительности, я этого не говорил, а подписал протокол допроса, не читая, потому что у меня в этот момент была проблема с тяжело больным братом. Потому я просил, чтобы меня допросили заново. Но суд мое ходатайство оставил без внимания», - рассказал Руслан.

Фатима Джанхотова – преподаватель школы номер 17, где учился Иман. Корреспонденту "Кавказского узла" она рассказала про своего ученика. «Он был таким учеником, о котором мечтает каждый педагог - умным и думающим, уважительным не только к нам, педагогам, но и к своим товарищам, одноклассникам. Он был очень порядочным и справедливым. И вдруг столько грязи, столько ненависти выплеснулось на этого честного, удивительно доброго человека», - посоветовала педагог.

Бездоказательным было и заявление участкового селения Верхние Ачалуки.

По словам адвоката Хеди Ибриевой, в ходе судебного расследования многие заявления, показания были настолько бездоказательны, явно просматривалась одна цель таких заявлений – опорочить человека. «Таким беспомощно бездоказательным было и заявление участкового селения Верхние Ачалуки [...], которое он сделал в ходе судебного расследования в отношении Имана Кузьгова. По его словам, ему неоднократно приходилось задерживать его за правонарушения. «Несколько приводов было у этого парня», - заявил он на суде. Но когда к нему обратились с просьбой представить суду документы о задержаниях или же дать возможность допросить свидетелей, которые присутствовали при задержании нарушителя, участковый [...], помявшись, сказал, что документов у него нет, также он не может вспомнить и фамилии свидетелей», - заметила адвокат.

По мнению представителя защиты, в материалах уголовного дела обращают на себя внимание показания некоторых свидетелей о пристрастии убитого к наркотикам. «В МО МВД России «Малгобекский» был материал на потерпевшего Кузьгова Имана. Кроме того, было установлено, что он состоит на учете в наркологическом кабинете по поводу употребления аптечных препаратов», - процитировала она приговор.

"По всей видимости, на убежденность защиты в том, что Иман Кузьгов регулярно употреблял психотропные препараты, повлияли показания свидетеля Хусена Кузьгова", - заметила адвокат со стороны обвинения Хеди Ибриева.

Хусен Кузьгов в ходе допроса следователем заявил, что Иман «пользовался плохой репутацией в селе, многие знали, что он употребляет запрещенные таблетки «Лирика», «Коновис» и «Тропикамед», поэтому мои родственники запрещали мне с ним общаться». Из показаний также следует, что Хусен рассказал, будто Иман предложил ему в случае, если получит деньги (в тот вечер 13 марта), Хусена, поехать с ним в Пятигорск, где можно купить запрещенные психотропные средства.

Я никогда не сталкивался с подобной ситуацией, поэтому поверил следователю.

Эти показания были опровергнуты Хусеном Кузьговым в ходе допроса в судебном заседании 12 октября 2021 года. Он рассказал на суде, как все было на самом деле. Его вызвал на допрос следователь, он ответил на все вопросы, потом он прочитал свои показания, - там было написано все, что он говорил, слово в слово, - и подписал. А через некоторое время его вызывает тот же следователь, который сказал Хусену Кузьгову, что в протокол нужно было внести кое-какие поправки чисто юридического характера, пришлось перепечатать страничку, поэтому нужно заново подписать протокол допроса. «Когда я зашел в его кабинет, то он куда-то торопился, все время поглядывал на часы. Подсунул мне протокол, говорит, что читать в принципе незачем, ничего не изменилось. Я пролистал, не читая и подписал. Не думал, что следователь может пойти на фальсификацию. Я никогда не сталкивался с подобной ситуацией, поэтому поверил следователю. В действительности, я никогда не видел, чтобы Иман употреблял какие-то наркотические или психотропные вещества, и вообще, все, что было дописано [следователем] в протокол моего допроса в адрес Имана Кузьгова - ложь», - сказал Хусен Кузьгов в ходе допроса в судебном заседании.

Он направил жалобу прокурору Ингушетии Андрею Васильченко и руководителю СУ СК РФ по Республике Ингушетия Андрею Коноводу по факту фальсификации протокола допроса следователем.

То, что Иман Кузьгов никогда не употреблял наркотические средства, заявил в суде свидетель Шамиль Кузьгов. "Это не голословное утверждение, а вполне официальное заявление сотрудника наркологического отделения, кем на сегодняшний день я являюсь", - заявил он.

Близкие описали отношения Кузьгова и Миланы Бековой

Корреспонденту "Кавказского узла" он рассказал, что с Иманом учился в одной школе. «Мы одноклассники, а если учишься с человеком с первого класса, то становишься почти что родственником. Мы замечали, что на одни и те же события у нас было одно мнение на двоих. Поэтому, когда он стал встречаться с Миланой Бековой, об этом я узнал первым. Я никогда не поверю, даже если и были какие-то секреты у Миланы и о которых знал Иман, но я никогда не поверю, что он мог, пользуясь этим, шантажировать ее», - уверен Шамиль Кузьгов.

По словам сестры Имана Саады Кузьговой, о том, что ее брат Иман и Милана дружат, она узнала от подруги, которая училась в одном классе с Бековой. «Их дружба была под прицелом не только у одноклассников, но у всей школы. Мне довольно часто звонили и рассказывали, что Милана приносила брату в школу всякие вкусняшки, сообщали, сколько времени они простояли на перекрестке, не доходя до дома Миланы. Подруга рассказывала, какие подарки Иман дарил девушке и какие дарила она брату. Я думала, что окончит школу, поступит в институт и забудет о своей школьной привязанности. Но ничего такого не произошло – они продолжали встречаться. Я была свидетельницей, когда они по часу разговаривали по телефону. Примерно за полгода до убийства Иман сказал, что они собираются пожениться. Я сказала, что родители будут против, на что он заявил, что мама Миланы сказала, что она все уладит. Я знала, что это плохая идея: по некоторым весьма веским причинам наша родня категорически будет против этой женитьбы. Намекнула об этом брату, но он повторил, что все будет улажено и родные согласятся», - рассказала Саада корреспонденту "Кавказского узла" по телефону.

По ее словам, накануне 8 марта он попросил у мамы денег, сказал, что хочет купить Милане подарок. «Мама дала требуемую сумму, но я видела, что сделано это было скрепя сердце. 8 марта он вручил Милане подарок, а 13 марта он был убит», - едва сдерживая слезы, сказала молодая женщина.

Во всей этой трагичной для нашей семьи истории слишком много вопросов.

«Во всей этой трагичной для нашей семьи истории слишком много вопросов. Это уравнение со многими неизвестными, если и будет решение, то через довольно длительное время. А сейчас в родительском доме поселилась беда: нет Имана, для старшего брата Ислама смерть, эта смерть явилась тем стрессовым ударом, который усугубил и без того тяжелую, неизлечимую болезнь рассеянный склероз и усадил его в инвалидное кресло, Видимо, очень надолго. У отца - инвалида второй группы ухудшилось состояние здоровья. Мама и младший брат Руслан работают в школе. Их учительская зарплата и пенсии по инвалидности отца и старшего брата – вот весь доход этой семьи», - рассказала Саада.

19 марта, когда все уже знали, что тело Имана нашли в овраг, Милану Бекову вызвали на допрос в Малгобек к старшему следователю. Допрос длился час. Отвечая на вопросы следователя, Милана сказала, что о смерти Имана Кузьгова она узнала из соцсети. Она также рассказала следователю, тот факт, что она поддерживает дружеские отношения с Иманом, знали все члены ее семьи. На вопрос, с какой целью она поддерживала отношения с Иманом, Милана ответила: «С целью выйти замуж» (копия протокола допроса имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Через несколько дней ее показания в корне поменялись, они слово в слово, вплоть до знаков препинания, повторяют показания матери. Когда судья вызвала Милану Бекову и ее брата Ахмеда Бекова для дачи показаний в качестве свидетелей, они отказались давать показания. Милана заявила, что не может об этом говорить.

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