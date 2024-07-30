Правозащитники назвали тенденцией замалчивание насилия над детьми в Армении

30 июля 2024, 19:34

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Воспитательница, избившая ребенка в общине Малые Веди, уволена, расследуется уголовное дело, сообщила полиция Армении. Случаи физического насилия над детьми воспринимаются в армянском обществе как норма, а родители потерпевших часто замалчивают проблему и не хотят доводить дело до суда, указали правозащитники.

В армянском сегменте социальных сетей 26 июля опубликована видеозапись, на которой воспитательница детского сада общины Малые Веди бьет малолетнего ребенка, передает корреспондент "Кавказского узла".

По видеозаписи видно, что воспитательница укладывает детей спать. Одного из детей воспитательница бьет, приговаривая, что «он уже надоел».

Воспитательница детского сада общины Малые Веди уволена, а директору учреждения объявлен выговор, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации Араратской области.

Полиция Армении сообщила о начале расследования и аресте воспитательницы детсада. Ей предъявили обвинение по пункту 3 части 2 статьи 196 УК Армении «Причинение несовершеннолетнему сильной физической боли или душевного страдания». Однако через три дня ее освободили. «Воспитательницу детсада общины Малые Веди освободили из-за отсутствия оснований избрания меры пресечения», - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян, добавив, что инцидент произошел еще в мае.

Пресс-секретарь Следственного комитета Гор Абрамян, в свою очередь, отметил, что мать ребенка признана законным представителем потерпевшего. «Следователи допросили ее и директора детсада. Сведения об аналогичных случаев детского насилия на данный момент не получены», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Часть 2 статьи 196 УК Армении «Причинение сильной физической боли или душевного страдания» предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет, сказано на портале правовой информации Arlis.am.

Случаи насилия над детьми достаточно распространенные, речь не только о физическом насилии, но и психологическом, заявила глава отдела обеспечения конвенционного мандата аппарата омбудсмена Жанна Акопян накануне в ходе обсуждения проблемы детского насилия в ереванском клубе журналистики «Медиа центр».

Одной из распространенных форм психологического насилия является буллинг в школах, отметила она. "В частности, Минобразования разработало методичку, как вычислить случаи буллинга, но мониторинг показал, что во многих школах не в курсе этого, на знают, что в школах должен быть отдельный специалист, как необходимо реагировать на случаи буллинга", - пояснила представитель офиса омбудсмена.

Главной проблемой является нежелание придавать огласке случаи насилия над детьми, отсюда возникает стереотип, что если жалобы родителей нет, дела закрываются, однако "Уголовно-процессуальный кодекс позволяет расследовать случаи детского насилия без согласия родителей", - подчеркнула Акопян.

Адвокат Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Ани Чатинян считает верной практику избрания альтернативной меры пресечения в случае нетяжких преступлений.

"Заключают под стражу, если есть, в частности, риски побега, влияния на свидетелей или уничтожения доказательств, повторного совершения преступления. Для страховки могли избрать меру пресечения подписку о невыезде. Что касается возбуждения уголовного дела, для этого не нужна жалоба родителей", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, необходимо также расследование действий вышестоящего начальства.

"Ответственность ложится не только непосредственно на воспитательницу. Важно понять, какое иерархическое звено допустило просчет, который привел к грубейшему нарушению прав человека. Даже если родители не желают огласки, у государства есть позитивное обязательство расследовать и привлечь к ответственности виновных", - пояснила адвокат.

В небольших общинах все друг друга знают, пытаются прикрыть, не допустив огласки, из-за чего ущемляются права ребенка, заявила корреспонденту «Кавказского узла» правозащитница Заруи Ованнисян. По ее словам, в армянском обществе бытует "культура физического насилия". "Важный вопрос: насколько приемлемо насилие для общества? Физическое насилие стало "нормой", многими насилие воспринимается как метод воспитания детей. Люди думают: подумаешь, дали ребенку затрещину, воспитательница тоже мама, и может стукнуть за непослушание. В этом причина, почему родители замалчивают насилие. Если мать ребенка и захочет придать случай огласке, найдется кто-то, кто, оказав давление, отговорит ее от этого", - отметила она.

По ее наблюдениям, государство доводит дело до суда, но позиция потерпевшей стороны не содействует наказанию виновных. "Нужно менять общественный менталитет, чтобы люди воспринимали неприемлемым физическое насилие, особенно над детьми. В обществе не принято верить ребенку. Взрослые придают важность защите собственного эго и уязвленного самолюбия, но, если ребенок пожалуется на физическое насилие, родители сочтут это его фантазией", - сказала Ованнисян.

В то же время, она считает неверным утверждения о росте случаев физического насилия над детьми. "Из-за развития технологий, в частности Интернета, выросло число известных случаев физического насилия", - пояснила правозащитница.

"Кавказский узел" также писал, что увеличение числа уголовных дел о семейном насилии и обращений к правозащитникам по этому поводу свидетельствует о росте уровня доверия и осведомленности среди жертв, а новые поправки в закон позволят защитить права тех, кто ранее избегал обращаться за помощью, заявили участники дискуссии в Ереване.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.