03 июля 2024, 02:10

Правозащитники в Ереване оценили результаты кампаний по защите жертв семейного насилия

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Увеличение числа уголовных дел о семейном насилии и обращений к правозащитникам по этому поводу свидетельствует о росте уровня доверия и осведомленности среди жертв, а новые поправки в закон позволят защитить права тех, кто ранее избегал обращаться за помощью, заявили участники дискуссии в Ереване. 

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2020 года армянские правозащитники заявили о заметном росте числа жертв домашнего насилия в период действия режима самоизоляции в связи с коронавирусом. 

Обсуждение поправок в закон о защите от семейного насилия, вступивших в силу с 1 июля, состоялось 2 июля в ереванском клубе журналистики «Медиа центр», передал корреспондент «Кавказского узла», посмотревший прямой эфир дискуссии в Facebook.

По данным Следственного комитета Армении, в 2023 году в связи с семейным насилием было возбуждено 1848 уголовных дел - на 888 дел больше, чем по итогам 2022 года.

Депутат правящей фракции, соавтор проекта поправок Заруи Батоян напомнила, что закон о семейном насилии, принятый еще в 2017 году, нуждался в доработке. В частности, по ее словам, была проведена градация и описание случаев семейного насилия.

«В Уголовном кодексе описано, что есть физическое, психологическое, сексуальное и экономическое насилие, Внесены описания отягчающих обстоятельств в 19 статьях, когда преступление совершено партнером, также введено описание преследования жертв семейного насилия», - заявила она в ходе дискуссии.

Регламентированные сроки вынесения судебного решения о защите жертв семейного насилия сокращены с десяти до трех дней, добавила соавтор поправок. «Еще одно изменение касается решения полиции о неотложных мерах вмешательства и защиты, которое вступает в силу с момента его принятия. О своем решении полиция должна известить в течение 24 часов», - отметила Батоян.

Она указала, что авторы поправок ввели в закон термин «партнер», вместо «супруг/супруга». «Не все отношения оформлены официально, из-за чего невозможно было защищать права тех, кто состоит в гражданских отношениях», - пояснила депутат.

Рост статистических показателей свидетельствует не об увеличении случаев семейного насилия, а о росте доверия к правоохранительным органам среди жертв насилия, считает Батоян.

Главным достижением поправок стал отказ от практики примирения сторон в пользу непосредственной защиты прав жертв семейного насилия, считает представитель общественной организации «Центр содействия женщинам», правозащитница Заруи Ованнисян.

«Зачастую жертву и насильника примиряли, в том числе в суде, но функция государства не сводится к примирению. Государство обязано защищать и восстанавливать права», - заявила она в ходе дискуссии.

Она назвала важным достижением закрепление в законе понятия «партнер». «Жертвы семейного насилия, состоящие в гражданских отношениях, - а таких большинство, согласно статистике, - не обращались за помощью, так как закон в предыдущей редакции не распространялся на нее. Новая редакция закона позволяет обеспечить защиту прав этой категории жертв семейного насилия», - подчеркнула Ованнисян.

Она привела статистику работы центра: в 2023 году организация получила около 4000 звонков на свою горячую линию и обеспечила помощь более чем тысяче заявителей. «Свыше 1000 женщин получили содействие центра, более 200 женщин с детьми поселили в двух шелтерах, которым оказывает финансовое содействие, в том числе, государство», - пояснила правозащитница.

По ее словам, прежде за помощью обращались в основном в случае физического насилия, но эта тенденция изменилась: теперь правозащитникам довольно часто звонят жертвы психологического насилия. «Если вовремя не оказать помощь при психологическом насилии, высок риск суицида. Своевременное вмешательство позволяет избежать трагедии», - уверена Ованнисян.

Еще одним распространенным видом насилия стало экономическое, когда на женщину оформляют кредит. «Это новый тренд семейного насилия. Большинство жертв после обращения за помощью не желает возвращаться в семью», - пояснила она.

И.о. руководителя исследовательского, экспертного и образовательного центра аппарата омбудсмена Армении Микаэл Хачатрян сообщил, что офис омбудсмена в прошлом году получил 96 сигналов о семейном насилии.

«В этом году таких случаев уже 46, показатели растут. Эти данные относительные и зависят от объема работы: когда проводятся предотвращающие мероприятия по защите прав человека, наблюдается резкий рост обращений, так как люди начинают чувствовать себя защищенным», - заявил он в ходе дискуссии.

Статистика позволяет выявлять проблемы, но в то же время не дает полную картину, добавил представитель аппарата омбудсмена. «Есть социальные группы, которые остаются вне статистики, так как они более уязвимы. Не упоминается, в частности, семейное насилие в отношении пожилых людей. Это очень уязвимая группа, но мы не получаем сигналов о насилии», - пояснил Хачатрян.

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Примечание:

"Армянские правозащитники обвинили силовиков в неправовом преследовании Зурабовой", "Правозащитники назвали системные проблемы с правами человека в Армении", "Акции феминисток привлекли внимание к проблеме домашнего насилия на Кавказе". 

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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