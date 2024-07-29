Осужденный житель Дагестана заявил о пытках

29 июля 2024, 11:01

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Житель Дагестана Асеф Чубанов, осужденный за недоносительство на знакомого и хранение оружия, заявил в своей кассационной жалобе о фальсификации дела, давлении и пытках. Кассационная инстанция оставила приговор без изменений.

По версии стороны обвинения, в 2021 году односельчанин Чубанова сообщил ему о переводе денег воюющим в Сирии боевикам, но Чубанов не заявил об этой информации в правоохранительные органы.

В марте 2022 года в доме Чубанова прошел обыск, после чего мужчина был задержан. Сам Чубанов утверждает, что силовики подкинули ему пистолет и гранату, после чего уже в райотделе его стали расспрашивать о связях с подозреваемым в финансировании терроризма односельчанином.

Магарамкентский районный суд в октябре 2023 года вынес Чубанову приговор. По части 1 статьи 222 УК РФ его приговорили к 1 году 2 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а по статье 205.6 УК РФ - к четырем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, говорится в кассационном постановлении от 1 июля, которое опубликовано 26 июля на сайте Пятого кассационного суда общей юрисдикции.

Апелляционная инстанция приговор в основной части оставила в силе. В своей кассационной жалобе Чубанов и его адвокат просили приговор по делу о недоносительстве отменить "за отсутствием в его действиях состава преступления". В обоснование жалобы было указано, что "уголовное дело в отношении Чубанова А.А. сфальсифицировано, показания в ходе следствия добыты с применением недозволенных методов – пыток и насилия". Защита считает, что доказательства совершения Чубановым "инкриминируемого ему преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ, отсутствуют", а свидетелям угрожали, сказано в документе.

Ранее "Кавказский узел", что в марте суд в Каспийске оштрафовал на 15 тысяч рублей Ибрагима Курбанова, не сообщившего о подготовке теракта его знакомыми, которые впоследствии были убиты в перестрелке с силовиками.

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