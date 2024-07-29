Более 500 автомобилей ожидают в очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани

29 июля 2024, 08:15

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Водители и пассажиры 547 автомобилей ожидают в Краснодарском крае проезда в Крым. Ночью движение через Крымский мост временно перекрывалось.

По данным на 7.00 мск время ожидания проезда через Крымский мост составляло около двух часов, сообщается в телеграм-канале Инфоцентра по автодорогам к Крымскому мосту.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, говорится в сообщении. При этом в 0.19 мск движение по мосту перекрывалось, однако в 0.29 было восстановлено.

"Кавказский узел" также сообщал, что утром 15 июля водители 1400 автомобилей ожидали в Краснодарском крае проезда через Керченский пролив.