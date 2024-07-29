29 июля 2024, 08:15
Более 500 автомобилей ожидают в очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани
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Водители и пассажиры 547 автомобилей ожидают в Краснодарском крае проезда в Крым. Ночью движение через Крымский мост временно перекрывалось.
По данным на 7.00 мск время ожидания проезда через Крымский мост составляло около двух часов, сообщается в телеграм-канале Инфоцентра по автодорогам к Крымскому мосту.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, говорится в сообщении. При этом в 0.19 мск движение по мосту перекрывалось, однако в 0.29 было восстановлено.
"Кавказский узел" также сообщал, что утром 15 июля водители 1400 автомобилей ожидали в Краснодарском крае проезда через Керченский пролив.
Напомним, что Крымский мост 17 июля 2023 года был атакован украинскими беспилотниками, один пролет моста был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.
Ранее, 8 октября 2022 года, на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является руководитель главного управления разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.
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Автор: "Кавказский узел"