Жители Кабардино-Балкарии призвали власти улучшить сервис на туристических объектах

28 июля 2024, 13:55

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Власти Кабардино-Балкарии должны уделить повышенное внимание развитию туристического кластера, поскольку наблюдается рост турпотока в республику, заявил ее глава Казбек Коков. На фоне наплыва туристов в Кабардино-Балкарии не хватает общественного транспорта, коммунальщики не справляются с уборкой территории от мусора, а сфера обслуживания остается на низком уровне, заявили авторы комментариев к публикации Кокова.

Как информировал "Кавказский узел", жители республик Северного Кавказа регулярно выступают с претензиями в адрес туристов, заявляя, что их поведение и форма одежды не соответствуют местным традициям. В частности, 22 июля Минкурортов Кабардино-Балкарии заявило, что туристы должны соблюдать обычаи и традиции республики и не надевать чрезмерно короткие шорты, а женщинам не следует надевать чрезмерно короткие юбки.

По словам главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, в республике наблюдается взрывной рост туристического потока.

"В первом полугодии республика уже приняла почти 800 тысяч туристов, это 127,8% к уровню аналогичного периода прошлого года", – написал Коков 26 июля в своем телеграм-канале.

Поскольку очевидна инвестиционная привлекательность в этой сфере, то необходимо улучшать инфраструктуру, качество обслуживания туристов, а также готовить профессиональные кадры, добавил он.

Слова Кокова о взрывном росте турпотока в Кабардино-Балкарию и о необходимости развивать сферу туризма был опубликован в Instagram*-паблике patriot_kbr, на который подписаны около 406 тысяч пользователей. На 14.00 мск эта запись набрала 42 отметки с реакцией пользователей и 29 комментариев.

"И какая польза нам от этого будет? Еще больше денег в карман чиновников", – считает k_a_i_i80.

"Сервис у нас – ноль. Надо подняться на три ступени выше в сфере обслуживания", – заявила nataliazanibekova5710.

"Мы рады гостям, но есть много "но". Я имею ввиду отдыхающих в санаториях. Во-первых, это транспорт, маршрутное такси. По 30 человек садятся в маршрутку, люди битком набиты. Маршрутки не справляются. Отдыхающие в шоке, им тоже надо передвигаться. Ну и конечно наши жители, которые едут на работу или с работы, по своим делам, в парк погулять – тоже страдают. Это пока еще у студентов и школьников каникулы. Во-вторых, хотела бы обратить внимание на поведение самих отдыхающих. У нас не принято курить женщинам, тем более в общественных местах. Так неприятно это", – написала oksana07reg.

"Взрывной рост цен не видит он?" – спросил 3006.mansur.

"Лучше пусть шлагбаум уберут. Турист соберёт 100, 200, 300 тысяч, приедет на всю катушку отдохнёт, и на лыжах прокатится, и на гору заберется. А местному жителю хватит и дня, но увы 3000 тысячи себе позволить не каждый сможет. Вся эта роскошь давно не для нас. Прощай Эльбрус, я тебя уже не увижу", – написала raneta071.

"Всё превратят в свалку. По всюду надо установить предупредительные щитки с надписью, чтобы не оставляли мусор после себя", – заявил gorec51.

"Да, это все хорошо, но никто не видит проблему на въезде на поляну Чегет. Канализационный люк течет в реку Баксан уже неделю, стоит неприятный запах. Мусор везде и всюду, а урн нет. А ситуация возле общих мусорных баков при выходе на экотропу Чегет-Донгуз Орун просто ужасает. Огромная просьба обратить внимание", – подчеркнул пользователь 6600607_.

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