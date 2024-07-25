Армянские экологи указали на нарушение прав жителей при проведении общественных слушаний

25 июля 2024, 18:37

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Новая редакция закона об оценке влияния на окружающую среду предусматривает сокращение числа общественных слушаний, при этом местные власти зачастую защищают интересы бизнеса, а не жителей, заявили экологи. Примером таких действий они назвали недопуск жителей села Гиневет, выступающих против строительства цементного завода, на общественные слушания.

25 июля в ереванском клубе журналистики «Медиа центр» состоялось обсуждение об уровне демократии в армянских регионах, передает корреспондент «Кавказского узла», со ссылкой на прямой эфир дискуссии в Facebook*.

В общине Гиневет, входящей после укрупнения в город Веди, прошли четвертые общественные обсуждения по вопросу строительства цементного завода. Местные власти не обеспечили участие всех заинтересованных сторон. В частности, силовики запретили жителям, выступающим против разработки карьера, пройти в зал слушаний, мотивировав отказ нехваткой мест."Этот инцидент указал на пробелы с вовлеченностью общественности в демократические процессы на местных уровнях", - считают организаторы обсуждения.

Глава Центра общинной мобилизации и содействия Олег Дулгарян считает, что в ходе общественных слушаний были нарушены права жителей общины Гиневет. По его словам, такие нарушения прав человека присущи странам с тоталитарной системой управления. "С 2015 года я не припомню случая, когда ограничивали участие жителей в общественных слушаниях. Были нарушены закон о местных органах власти, закон об оценке воздействия на окружающую среду, а также Орхусская конвенция, согласно которой общественность должна участвовать в процессе принятия решений", - заявил он в ходе обсуждения.

По его мнению, беспрецедентным стало привлечение силовиков. "Какой-либо необходимости привлекать полицию к обсуждениям не было. Там были представители общественных организаций, журналисты и местные жители. Сомнительно, что была получена информация о возможных нарушениях общественного порядка. На мой взгляд, именно местные власти обратились к полиции, не проинструктировав их, как и что они должны обеспечить. В результате полиция выполняла полученные указания, игнорируя права местных жителей", - предположил Дулгарян.

Ограничение или нехватка мест не может быть обоснованием для отказа пропустить на обсуждения, добавил глава центра. "Обеспечение доступности слушаний является прямым обязательством местных властей", - подчеркнул он.

Глава центра отметил, что жители соседнего с Гиневет села Айгезард организовали сбор подписей против разработки рудника у себя в селе. По его словам, петицию с обращением к Совету старейшин общины подписали около 80% жителей села, но ее не включили в повестку заседания. "Это также является грубейшим нарушением закона о местных власти, так как петиция обязательна к рассмотрению. Мы столкнулись с ситуацией, когда местные власти исходят из интересов бизнеса, а не местных жителей. Если глава общины не защищает интересы общественности, он обязан подать в отставку. Можно также законодательно запретить и ввести уголовную ответственность за непосредственное общение местных властей с представителями компаний, претендующих на ведение бизнеса в общине, до окончания общественных слушаний. Общение и связь должны быть исключительно письменное, чтобы исключить коррупционные риски и столкновение интересов", - полагает Дулгарян.

По закону, если большинство жителей общины против проекта, Совет старейшин должен дать соответствующее заключение, продолжил он.

"Прежняя редакция закона об оценке влияния на окружающую среду предусматривала четыре слушания, в новой же редакции - два слушания. В Гиневете только четвертые слушания стали доступными для жителей. Информацию о слушаниях публикуют на сайте общины, и такое, кстати, по всей стране, но не обеспечивают процесс вовлеченности общественности», - сказал глава центра.

По его наблюдениям, из опасений, что их права так или иначе будут попраны, жители общин стали прибегать к политике срыва общественных слушаний. "Такое было в общине Уруд в 2022 году. Жители общины трижды срывали слушания, и, получается, что только так можно защитить собственные интересы, так как власти не желают следовать демократическим процессам. Такая политика властей приведет к тому, что во многих общинах станут прибегать к такой тактике", - пояснил Дулгарян.

Глава организации «Эколур», эколог Инга Зарафян считает, что социальный конфликт между бизнесом и общественностью будет усиливаться.

«Угрозы вследствие реализации опасных проектов приводит к социальному конфликту. Никто не станет просто так выступать против той или иной программы, которая обеспечит общину рабочими местами или приведет к росту социального положения», - заявила она в ходе обсуждения.

Строительство второго цементного завода в Араратской области приведет к ухудшению экологической обстановки, отметила эколог. "В области уже есть один цементный завод, есть золотообрабатывающее предприятие. И это в области, где развито сельское хозяйство. Такая политика приводит к сокращению сельскохозяйственных угодий, что приводит к уменьшению доли сельского хозяйства в ВВП. И это в стране, которая испытывает проблему с продовольственной безопасностью. Сельское хозяйство - важная составляющая, но загрязнение окружающей среды приводит к тому, что земельные угодья становятся непригодными", - сказала Зарафян.

Ранее 12 июля на пресс-конференции в ереванском клубе журналистики «Медиа центр» глава общественной организации «Общественный контроль» Мгер Карагезян заявил, что противники строительства цементного завода не смогли выразить свою позицию. По его словам, по факту препятствия участия в слушаниях и высказывания мнения подано заявление о преступлении в Генпрокуратуру Армении и Антикоррупционный комитет.

"Кавказский узел" также писал, что с 2014 года жители Джермука протестуют против разработки Амулсарского месторождения. Активисты ранее заявляли, что нехватка информации о проекте разработки месторождения ставит под сомнение выводы проведенной ранее экологической экспертизы. Они требовали провести новую экспертизу золотодобычи. В декабре 2021 года Следком Армении заявил, что не выявил злоупотреблений при выдаче разрешительных документов на эксплуатацию Амулсарского месторождения. 22 февраля 2023 года власти Армении приняли решение возобновить эксплуатацию рудника "Амулсар", против работы которого долгое время выступали экологи и местные жители.

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