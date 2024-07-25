Власти начали ремонт больницы после жалоб жителей Дагогней

25 июля 2024, 11:05

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В горбольнице Дагестанских Огней, на плохие условия в которой неоднократно жаловались пользователи соцсети, длительное время не проводился ремонт, к тому же в ней часто нет воды, рассказали местные жители. Сотрудник больницы отметил, что учреждение построено более полувека назад, а власти заявили, что ремонт уже начат, и что он завершится в ближайшее время.

Как информировал "Кавказский узел", 23 июля жители Дагестанских Огней пожаловались в соцсети, что в инфекционном отделении местной больницы по-прежнему антисанитария и плохие условия, несмотря на то, что около двух недель назад пациенты уже выступали с аналогичной жалобой. Горожане потребовали привлечь к ответственности виновных, в том числе – сотрудников Минздрава Дагестана.

Ранее на плохие условия в инфекционном отделении местной больницы жители Дагестанских Огней пожаловались в соцсети 7 июля.

Жалобы жителей Дагестанских Огней в соцсети на плохие условия в местной больнице не беспочвенны, заявила местная жительница Написат. Она отметила, что ей доводилось лежать в инфекционном отделении этой больницы.

"Здание старое, мебель оставляется желать лучшего. В больнице часто отключают воду, из-за чего стоит неприятный запах", – сказала Написат корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что в больнице часто отсутствует водоснабжение. "В ужасном состоянии туалеты и душевые, где регулярно не бывает воды. Персонал говорит, это проблема городская, с перебоями подают воду в больницу. К лечению особых претензий не было, врачи и медсестры делали что могли", – отметила жительница Дагестанских Огней.

В больнице давно не было ремонта, помещения в плохом состоянии, указала другая жительница города Мадина. "Местами сыпется штукатурка. Часто не бывает воды, старые матрацы. Неужели никто не жаловался в Минздрав по поводу состояния больницы? Насчет лечения, лечат чем есть", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Здание инфекционного корпуса, на условия в котором жаловались пациенты, построено в 60-х годах прошлого века, рассказал на условиях анонимности сотрудник больницы.

"Примерно в 2020 году Минздрав республики подготовил проектно-сметную документацию на капремонт, но средства не были выделены. Затем случилась пандемия, как нам сообщили, из-за этого закрывать стационар на ремонт не было возможности. В 2022 году была отправлена повторная заявка с просьбой сделать капитальный ремонт, недавно что-то начали делать", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

После того как жители Дагестанских Огней пожаловались 7 июля в соцсети на плохие условия в больнице, 10 июля глава Минздрава Дагестана Татьяна Беляева заявила, что больницу отремонтируют в течение месяца.

"Мы получили обращение, пациенты, особенно дети, не должны лечиться в таких условиях. Руководству больницы даны поручения, в течение месяца ремонт должны завершить. Мы держим на контроле ход работ и проверим результат", – привел слова Беляевей 10 июля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" дагестанский Центр управления регионом (ЦУР).

Администрация центральной горбольницы Дагестанских Огней 9 июля отчиталась о начале ремонта. "Мы все в курсе, как неприглядно выглядело инфекционное отделение ЦГБ города Дагестанские Огни. В настоящее время в инфекционном отделении ЦГБ города Дагестанские Огни ведётся текущий косметический ремонт. Скоро инфекционное отделение сможет открыть двери для своих пациентов: здесь завершается капитальный ремонт", – сообщила администрация больницы в своем телеграм-канале.

Напомним, Минздрав Дагестана неоднократно подвергался критике. В частности, 7 июня глава республики Сергей Меликов раскритиковал министерство за недостаточную борьбу с коррупцией в подотчетных ему организациях.

15 июля 2022 года глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за ввод в эксплуатацию не оснащенных должным образом фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Несколькими днями ранее, 10 июня 2022 года, на сайте федерального телеканала был опубликован репортаж, в котором было сказано, что многие ФАПы в Дагестане не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века. Минздрав Дагестана 19 июня 2022 года признал проблемы с ФАПами в республике.

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