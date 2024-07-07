Условия в больнице Дагогней дали повод для критики чиновников

07 июля 2024, 06:29

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Житель Дагестанских Огней пожаловался в соцсети на антисанитарию и отсутствие водоснабжения в местной больнице. Другие горожане в комментариях подтвердили, что в этой больнице плохие условия, также они раскритиковали Минздрав республики и руководство медучреждения.

Как сообщал "Кавказский узел", Минздрав Дагестана неоднократно подвергался критике. В частности, 7 июня глава республики Сергей Меликов раскритиковал министерство за недостаточную борьбу с коррупцией в подотчетных ему организациях.

15 июля 2022 года глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за ввод в эксплуатацию не оснащенных должным образом фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Несколькими днями ранее, 10 июня 2022 года, на сайте федерального телеканала был опубликован репортаж, в котором было сказано, что многие ФАПы в Дагестане не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века. 19 июня 2022 года Минздрав Дагестана признал проблемы с ФАПами в республике.

В инфекционном отделении больницы в Дагестанских Огнях не смотрят за детьми, в медучреждении проблема с водоснабжением и грубый персонал, пожаловался один из пациентов. Его жалоба опубликована 6 июля в Instagram*-паблике tut.dagestan.

К публикации прикреплено видео, на котором показаны раковина и кран. Человек открыв кран, демонстрирует на камеру, что из него не течет вода. Также к посту прикреплены две фотографии. На одной из них показана палата и две кровати, на них спят дети. Палата в удручающем состоянии – местами кафель на полу отколот, на стенах облезла краска. На другом фото показан матрас с разводами и пятнами.

Этот пост в Instagram*-паблике tut.dagestan, на который подписаны около 1,6 миллиона пользователей, на 06.25 мск 7 июля набрал 3397 отметок "нравится" и 638 комментариев.

"Я в шоке от этих условий. Состояние как после войны. Куда смотрит руководство Минздрава? Куда уходят деньги? Ведь их выделяют. Просто как всегда – в Дагестане бардак. Обидно и больно на это смотреть", – подчеркнул пользователь mmmmm55555f.

"Вся больница в Дагогнях ходит с баклажками, нет воды, Свет отключают в Дагогнях часто. А с мусором какая большая проблема – нет баков мусорных. Больница находится на центральной улице в городе, вся улица в мусоре", – написал пользователь leokids86.

"Я не понимаю, куда уходит весь государственный бюджет? Дороги в ужасном состоянии, больницы как заброшенные объекты. Просто слов нет", – отметил пользователь habiba.muur.

"В инфекционную за новой инфекцией. С ужасом вспоминаю те дни, когда там лежала. Ушла под расписку", – написал пользователь с ником dlya_novorozhdenyh_.

"Такие больницы ещё существуют? Я тоже много раз видела этот ужас в разных больницах в разных городах Дагестана, когда лежала с детьми", – заявил пользователь с ником __pokornaya__.

"С одной инфекцией придешь, уйдешь с несколькими, судя по состоянию этой больницы", – считает tibi_cosmetolog.

"Неужели такие места остались? Кадры как будто 40-х годов. Это лицо министра здравоохранения", – написал пользователь aa.gg.f_va.

"Почему коллективно не пишете жалобы в высшие инстанции?" – задался вопросом пользователь zagii_zagi.

На 06.25 мск 7 июля на сайте Минздрава Дагестана нет комментариев относительно жалоб пациентом на плохие условия в больнице в Дагестанских Огнях.

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