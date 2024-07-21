21 июля 2024, 22:32
Жительница Волжского оштрафована судом за пост в соцсети
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Суд города Волжский Волгоградской области признал публикацию местной жительницы Дарьи Выборных публичной демонстрацией нацистской символики.
Жительница Волжского Дарья Выборных оштрафована судом на тысячу рублей за пост в одной из соцсетей, в котором использовались "графические материалы с публичной демонстрацией нацистской символики".
На заседании суда Выборных признала свою вину, отметив, что сделала это "единожды в силу своего внутреннего убеждения, без постороннего воздействия". Она также заявила о раскаянии и просила суд "учесть наличие у нее хронических заболеваний", сказано в постановлении, опубликованном на сайте Волжского городского суда Волгоградской области.
Суд принял решение назначить Дарье Выборных наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей "без конфискации предмета административного правонарушения - мобильного телефона".
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Автор: "Кавказский узел"