Состояние набережной Дербента дало повод для критики чиновников

21 июля 2024, 14:09

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Житель Дербента опубликовал в соцсети видео, на котором показан мусор и бродячие собаки на центральной набережной Дербента. Местные жители, комментируя это видео, раскритиковали чиновников за состояние набережной.

Как информировал "Кавказский узел", жители прибрежных населенных пунктов Дагестана неоднократно жаловались, что чиновники не уделяют должного внимания очистке пляжей от мусора. В частности, 11 февраля жители Махачкалы самостоятельно очистили от мусора пляж в Редукторном поселке. 26 мая пользователи Telegram отметили, что властям Махачкалы следует очистить от мусора несколько городских пляжей и остановить сбросы отходов в Каспийское море.

Вечером 20 июля в Дербенте один человек получил ранения в результате стрельбы на почве бытового конфликта, сообщили источники. Местные жители, комментируя этот инцидент в соцсети, рассказали, что стрельба их напугала. Они напомнили о совершенных месяц назад боевиками атаках на синагоги. В Дагестане во время конфликтов чрезмерно часто стало применяться огнестрельное оружие, отметили жители города.

Видео, на котором показаны бродячие собаки и лежащий на земле мусор около урн на пляже Дербента, опубликовано сегодня в паблике "Мой Дербент 24" в соцсети "ВКонтакте".

"А что если новому исполняющему обязанности главы Дербента Ахмеду Кулиеву обязать своего подчинённого, ответственного за контроль по очистке города (МБУ "Горсервис") Мурада Абаева с утра перед работой проверять на чистоту туристические локации?" – сказано в описании видеоролика.

На 14.00 мск этот пост в паблике "Мой Дербент 24", на который подписаны более 62,5 тысячи пользователей, набрал около 1,9 тысячи просмотров и четыре комментария.

"Ужас! И это центральная набережная", – отметила Алсу Салахова.

"Туристический город", – сыронизировал Наим Рагимов.

"Мусор ещё растаскивают собаки. Лучше бы с ними разобрались. Переносчики болезней и при этом могут ещё и покусать", – написала Татьяна Беликова.

Несколькими часами ранее в этом же паблике было опубликовано еще одно видео, посвященное состоянию центральной набережной Дербента. На кадрах ролика показано, как местный житель собирает мусор на пляже – складывает в мешок пластиковые пакеты и пластиковые стаканчики. Этот ролик на 14.00 мск набрал около 6,6 тысячи просмотров и 18 комментариев.

"Почему нет специальной службы для этого?" – задалась вопросом Алена Русская.

"Честно, была в шоке от количества мусора на пляже в Дербенте", – отметила Марина Загирова.

"Я все 25 лет, как переехал в Дагестан, очищаю берег Каспия в Махачкале. Первые годы надо мной и моими детьми невежественные отдыхающие надсмехались и даже провокационно кидали мусор под ноги. Но прошло время и уже не смеются и даже некоторые начинают убираться на берегу. Скоро все научатся беречь экологию моря и гор. Значит республика не безнадежна", – считает Махатма Геварра.

На 14.00 мск на сайте администрации Дербента нет комментариев относительно жалоб местных жителей на состояние центральной набережной.

Напомним, в мае 2023 года мэрия Каспийска, который граничит с Махачкалой, объявила горожанам о запрете купаться в море из-за санитарно-эпидемиологической ситуации. Властям следует бороться с загрязнением Каспийского моря, а не вводить запреты на купание, заявили тогда жители города.

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