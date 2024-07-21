21 июля 2024, 05:34

Обманутые дольщики в Сочи добились внимания Бастрыкина

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Дольщики ЖК "Туапсинский" пожаловались главе Следкома России Александру Бастрыкину на нарушение своих прав. Они заключили договоры долевого строительства с застройщиком, дом так и не был достроен, при этом власти решили исключить его из реестра проблемных объектов.

Как писал "Кавказский узел", в феврале коллегия Краснодарского краевого суда отменила оправдательный приговор сочинскому застройщику Анзору Пруидзе и вернула дело на рассмотрение Центрального райсуда Сочи в ином составе. В мае Пруидзе был приговорен к пяти годам и двум месяцам колонии.

В апреле 2022 года суд приговорил владельца и гендиректора сочинской стройкомпании "Юг-строй" Анзора Пруидзе к семи годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей, признав его виновным в мошенничестве с деньгами кредитора. По данным следствия, в 2013-2018 годах Пруидзе и пять других подсудимых привлекли деньги дольщиков (около миллиарда рублей) для строительства в Сочи ЖК "Туапсинский", а также апарт-комплексов "Фазатрон" и "Горизонт", но не выполнили обязательства по возведению комплексов. Пять руководителей подконтрольных Пруидзе компаний также были признаны виновными по этому делу. В июле того же года апелляционная инстанция сократила на два месяца срок наказания Пруидзе, а 2 декабря 2023 года суд в Сочи вынес оправдательный приговор, признав его невиновным.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту обращения обманутых дольщиков ЖК "Туапсинский" в Сочи, пишет 20 июля "Коммерсант".

По данным Следкома, в адрес главы ведомства в соцсетях поступило обращение от жителей Краснодарского края, которые рассказали о нарушении прав более 300 покупателей квартир в жилом комплексе "Туапсинский". В период с 2013 по 2018 год они заключили договоры участия в долевом строительстве с компанией, однако руководитель компании не перечислил деньги на счет организации и потребовал от клиентов повторной оплаты. Дом так и не был достроен, при этом власти исключили его из реестра проблемных объектов.

Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову провести проверку и доложить о результатах.

В 2015 году суд в Сочи признал Анзора Пруидзе виновным по делу вице-мэра Олега Вронского, выдавшего разрешение на строительство с нарушениями норм. Тогда застройщика оштрафовали на 80 тысяч рублей. В июне 2019 года Пруидзе осудили по трем уголовным статьям – он получил пять лет колонии, на его имущество был наложен арест.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в материале "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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Примечание:

"Власти Кубани создали госкомпанию для достройки домов дольщиков", "Кубанский застройщик обвинен в обмане дольщиков на миллиард рублей", "Застройщики на Кубани получили реальные сроки за мошенничество".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 июля 2024, 06:29

21 июля 2024, 04:37

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