Сбой на Ростовской АЭС привел к отключениям электричества на юге России

21 июля 2024, 00:41

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Власти регионов юга России после информации о сбое на Ростовской АЭС сообщают об отключениях, связанных с дефицитом мощностей. Ростовская АЭС с 17 июля отчитывается о стабильной работе, также станция опровергла публикации в соцсетях о радиоактивных выбросах в результате аварии.

Как писал "Кавказский узел", многие перебои с электричеством на юге России связаны с работой Ростовской АЭС, заявил сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя акцию протеста краснодарцев против отключения света

Ростовская АЭС является филиалом концерна "Росэнергоатом". Станция действует с 2001 года, причем третий ее энергоблок был запущен только в 2015 году. А уже в марте 2016 года начались пуско-наладочные работы на четвертом энергоблоке, в 2018 году он был введен в эксплуатацию. О проблемах, связанных с работой атомной станции и введением в эксплуатацию еще одного энергоблока, рассказал эколог, кандидат технических наук Владимир Шалимов, среди основных проблем - отсутствие резервного подземного водоснабжения города Волгодонска, предусмотренного нормативами ГО ЧС на случай крупной аварии на атомной станции; это отсутствие третьего моста, необходимого для своевременной эвакуации городского населения из зоны поражения. Также работа атомной станции в том виде, в котором она организована на данный момент, наносит вред биоресурсам Цимлянского водохранилища, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" в 2016 году видео.

16 июля временно отключали один из энергоблоков Ростовской атомной электростанции из-за неполадок на турбогенераторе. После этого проблемы с электричеством возникли в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму и Севастополе, сообщил 19 июля РБК.

17 июля Минэнерго России отчиталось, что энергоблок №1 Ростовской АЭС включен сеть и выдает электроэнергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

При этом замглавы Минэнерго Евгений Грабчак в эфире телеканала "Россия 24" не исключил, что возможно введение графиков ограничения подачи электричества.

После этого власти сообщали о введении временных графиков отключений или об отключениях в связи с перегрузкой мощностей. Так, губернатор Ростовской области Василий Голубев вводил временные отключения из-за перегрузки высоковольтной линии в регионе.

Минэнерго Дагестана в своем Telegram-канале информировало 18 и 19 июля о временных отключениях потребителей. Так, вечером 19 июля Минэнерго республики сообщило, что "из-за сверхнормативной нагрузки на электрические сети в условиях аномально высоких температур и дефицита мощности на генерирующих объектах юга" отключены потребители ряда районов, отключение продлилось несколько часов.

Зафиксированы отключения электроэнергии в связи со снижением подачи электроэнергии Ростовской АЭС по улицам Ставропольская, Северная, Журавко, Широкая, район площади Ленина, Промзона, сообщил 19 июля в своем Telegram-канале глава Кировского муниципального округа Николай Новопашин.

Об отключениях информировал и глава Железноводска Евгений Бакулин. "Зафиксированы веерные отключения электроэнергии в связи со снижением подачи электроэнергии Ростовской АЭС. Отвечу на вопрос, почему одни и те же адреса: отключает система те фидеры, на которые идет наибольшая нагрузка. Ориентировочный срок отключения шесть часов", - сообщал он в своем telegram-канале 19 июля.

Сегодня из-за отключений электричества перекрывали дороги жители Краснодара и Анапы, 19 июля митинговали жители Батайска. Жителей Чечни предупредили о необходимости экономить электроэнергию.

Ростовская АЭС в своем Telegram-канале ежедневно отчитывается о своей работе. "По состоянию на 20.30 Ростовская АЭС работает в штатном режиме. Энергоблоки №№1, 2 и 4 - в сети на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки. Энергоблок №3 с 22 июня находится в планово-предупредительном ремонте", - говорится в сообщении от 20 июля.

19 июля АЭС опровергла выброс радиоактивных веществ. "В сети распространяется фейк об радиационной аварии на Ростовской АЭС. Блоки работают штатно, радиационный фон на уровне природного!" - указано в сообщении.

В другой публикации говорится о проверке радиационного фона в близлежащем Волгодонске. "В трех точках города радиационный фон находится в пределах природных естественных значений", - указано в сообщении.

На сегодняшний день видео "Кавказского узла" об опасности Ростовской АЭС посмотрели 109 тысяч человек, оно набрало 388 комментариев.

"Восемь лет назад была эта информация!! А воз и ныне там!" - возмутился

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