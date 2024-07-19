ЕСПЧ признал нарушение прав Свидетелей Иеговы* из Дагестана

19 июля 2024, 14:46

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Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить по 10 тысяч евро каждому из четырех осужденных условно дагестанских Свидетелей Иеговы*, сочтя их преследование нарушением права на личную неприкосновенность и свободу религии.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года Кировский райсуд Махачкалы приговорил Свидетелей Иеговы* Арсена Абдуллаева, Марата Абдулгалимова и Антона Дергалева к 6,5 года лишения свободы условно, а Марию Карпову - к шести годам условного заключения. Всех четверых суд признал виновными в организации деятельности экстремистской организации. Кроме того, Абдуллаев, Абдулгалимов и Дергалев осуждены за финансирование запрещенной организации, а Карпова - за вовлечение в деятельность запрещенной организации. Четверо осужденных отозвали апелляционные жалобы на приговор, и он вступил в силу, сообщили 2 февраля 2023 года в Верховном суде Дагестана. Условное заключение можно считать победой, заявила жена одного из осужденных.

Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

Европейский суд по правам человека в рамках дела "Поляков и другие против России" рассмотрел жалобы Арсена Абдуллаева, Марата Абдулгалимова, Антона Дергалева и Марии Карповой. Суд признал незаконным их задержание и содержание под стражей в 2019 году (статья 5) и нарушение права на свободу вероисповедания (статья 9 Европейской конвенции о правах человека). Каждому из заявителей присуждена компенсация морального вреда в 9750 евро и компенсация расходов в размере 250 евро, следует из постановления суда от 18 июля.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Новости о преследовании Свидетелей Иеговы* в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.