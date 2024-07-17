Суд смягчил приговор Анзору Эркенову

17 июля 2024, 09:18

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Верховный суд Карачаево-Черкесии на два месяца сократил срок запрета работать на госслужбе бывшему министру туризма республики Анзору Эркенову, приговоренного ранее заочно к трем годам заключения за многомиллионные махинации с выплатами на покупку жилья.

Как информировал "Кавказский узел", 8 мая горсуд Черкесска заочно приговорил к трем годам заключения бывшего министра туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии Анзора Эркенова, признав его виновным в незаконной выдаче сертификатов для покупки жилья.

Защита Анзора Эркенова обжаловала в Верховном суд Карачаево-Черкесии приговор суда предыдущей инстанции, который признал бывшего министра виновным в превышении полномочий.

Судебная коллегия Верховного суда республики сократила запрет Эркенову занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок два года и восемь месяцев вместо трех лет, как было ранее. Остальная часть приговора оставлена без изменения, привел 16 июля "Интерфакс" сообщение пресс-службы Верховного суда Карачаево-Черкесии.

Напомним, по версии следствия, Эркенов в рамках госпрограммы организовал незаконную выдачу 94 свидетельств на получение соцвыплат на приобретение жилья. При этом получатели свидетельств на тот момент уже утратили это право из-за достижения предельного возраста участия в программе. Ущерб федеральному бюджету составил 22 миллиона рублей.

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