Активисты обжаловали ликвидацию администрации Кавминвод

16 июля 2024, 02:33

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Ставропольский краевой суд начал рассматривать коллективный иск группы жителей, которые оспаривают поправки в региональный закон, позволившие ликвидировать администрацию Кавказских Минеральных вод.

В Ставропольском краевом суде 15 июля состоялось первое заседание по существу по групповому иску, поданному жителями Кавказских Минеральных Вод к властям региона. Иск касается администрации Кавказских Минеральных Вод, которая была введена в состав правительства Ставропольского края для осуществления управления частью территории региона, занимаемую курортами Кавказских Минеральных Вод, в 1992 году.

"5 июня 2001 года пунктом 28 статьи 1 закона Ставропольского края за №38-кз "О внесении изменений и дополнений в закон Ставропольского края "О правительстве Ставропольского края" Дума Ставропольского края, не имея полномочий [по Конституции России, федеральным законам и уставу Ставропольского края], из закона Ставропольского края "О правительстве Ставропольского края" от 6 ноября 1997 года № 32-кз исключила главу VIII "Администрация Кавказских Минеральных Вод", прекратив деятельность органа исполнительной власти, нарушив этим единую систему исполнительной власти в Российской Федерации... которая на федеральном уровне постановлением правительства РФ за №462 от 6 июля 1992 года "Об особо охраняемом эколого-курортном регионе РФ - Кавказских Минеральных Водах" введена в состав правительства Ставропольского края, чтобы в его составе и в объеме предоставленных Россией полномочий осуществлять государственное управление частью территории Ставропольского края, занимаемую курортами федерального значения Кавказские Минеральные Воды в границах округа санитарной охраны курортов", - говорится в иске жителей Пятигорска, Ессентуков, Железноводска и других населенных пунктов Ставрополья (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

В иске подчеркивается, что "постановление правительства РФ от 6 июля 1992 года №462 "Об особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации - Кавказских Минеральных Водах" - это до сих пор "действующий федеральный правовой акт".

Исключение краевой думой из правительства Ставропольского края администрации КМВ, руководитель которой назначается президентом России и которая подотчетна совету депутатов Ставропольского края, "нарушило права, свободы и законные интересы административных истцов, проживающих и осуществляющих свою деятельность в регионе КМВ, на конституционный строй России, который может быть изменен не иначе, как в порядке, установленном Конституцией России, согласно главе 1, ст. 33 и 45 Конституции России", указывается в иске.

В иске перечисляются такие полномочия, которыми была наделена администрация КМВ. Это, в частности, разработка стратегии и тактики развития во взаимосвязи с развитием народно-хозяйственного комплекса и их реализация через местные советы народных депутатов, администрацию городов и районов; организация в регионе КМВ системы оздоровления населения путем создания научно-исследовательского центра, формирования политики в области развития курортного дела; контроль за осуществлением мер по охране природных лечебных факторов; создание экологического и страхового фондов охраны окружающей среды; согласование генеральных планов развития курортов, краткосрочных и долгосрочных народнохозяйственных программ и так далее. "Постановлением правительства РФ от 6 июля 1992 года за № 462, в соответствии с указом Президента РФ от 27 марта 1992 года № 309, создан "Особо охраняемый эколого-курортный регион РФ - Кавказские Минеральные Воды" (КМВ), который является федеральным курортом. Этим постановлением правительством России утверждено положение об особо охраняемом эколого-курортном регионе РФ - КМВ, и его администрации, установлены границы данного особо охраняемого эколого-курортного региона, в границах округа горно-санитарной охраны, на территории трех субъектов РФ - Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии", - говорится в иске.

Дума Ставропольского края не наделена полномочиями отменять решение правительства России и исключать из состава правительства Ставропольского края органа государственной власти Ставропольского края - администрации КМВ, подчеркивается в исковом заявлении. Истцы считают оспариваемый пункт 28 статьи 1 закона Ставропольского края за №38-кз от 15 июня 2001 года, отменивший решение правительства России об органе исполнительной власти в составе правительства Ставропольского края, не соответствующим закону, и просят суд признать его "не соответствующим нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу, и не действующим полностью со дня его принятия".

Интересы группы истцов представляют живущие на КМВ юристы Георгий Легкобитов и Екатерина Кузнецова.

Уже на начальном этапе к иску присоединились порядка 50 человек, но точное число истцов пока не известно, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Георгий Легкобитов.

"Люди шлют заявления сами в суд. Подсчет будет после решения. Присоединяться можно до удаления суда в совещательную комнату", - сказал он. На заседании суда 15 июля суду было заявлено ходатайство о присоединении к коллективному иску со стороны одной жительницы Ставропольского края. Ни у кого не было возражений, ходатайство было удовлетворено.

Суд запретил видеосъемку заседаний

На заседании присутствовали 12 истцов, а также Легкобитов и Кузнецова, один представитель СМИ, мест в зале заседания не хватило, пришлось ставить дополнительные стулья. Большинство из присутствующих истцов приехали в Ставрополь на суд из городов Кавказских Минеральных вод. На заседании присутствовали и представители ответчиков - Ставропольской краевой думы и правительства Ставрополья, а также прокурор.

Заседание, однако, продлилось недолго. После разрешения ходатайства о присоединении к иску еще одного истца судья Наталья Пушкарная сообщила, что к ним поступило ходатайство представителя по доверенности президента РФ из управления президента РФ по работе с обращениями, в котором они "просят исключить президента РФ из числа заинтересованных лиц по данному делу". В исковом заявлении истцы указывали, что президент РФ является заинтересованным лицом по делу. Судья удовлетворила это ходатайство, возражений ни у кого не было.

После этого Легкобитов заявил ходатайство о том, чтобы вести видеосъемку судебных заседаний - для других истцов по делу, "чтобы они могли также участвовать", наблюдать за происходящим. Не все истцы имеют возможность посещать заседания, зал заседаний небольшой, все там не поместятся, но процесс носит публичный характер, и через видеотрансляцию все желающие могли бы следить за его ходом, уточнили свою позицию представители группы истцов.

Представитель краевой думы Сергей Закота отметил, что не видит в такой съемке необходимости, так как "процесс и так открытый, все материалы в доступе". Он сказал, что оставляет это на усмотрение суда. Представительница краевого правительства Нина Демьянова возражала против удовлетворения ходатайства, так как, по ее мнению, все лица, присоединившиеся к иску, передали свою волю по представлению их интересов двум юристам, у которых "достаточно возможностей довести до сведения авторов иска то, что происходит в суде". Кроме того, ходатайство следует отклонить во избежание дезорганизации судебного процесса и комментирования каких-то действий до вынесения судебного решения, отметила она. Представитель прокуратуры также возражал - по тем же доводам, что и Демьянова. В итоге ходатайство было отклонено.

После этого Закота сообщил, что они запросили определенные материалы из государственного архива Ставропольского края "для разъяснения процедуры принятия оспариваемых норм", в частности, выписку из заседания думы Ставропольского края от мая 2001 года, и другие, и попросил судью приобщить их к делу. Представители группы истцов возражали против этого, так как они не были ознакомлены с этими материалами заранее и не знают, что в этих материалах, достаточно объемных, находится. Екатерина Кузнецова отметила, что для представителей истцов не были сделаны даже копии материалов, которые ответчики решили приобщить к делу - они сделали копию лишь для суда. В итоге судья решила дать время представителям группы истцов ознакомиться с этими материалами и заседание, продлившись около получаса, завершилось. Новое заседание назначено на 21 августа.

Активисты разъяснили причины подачи иска

"Я изначально была в группе истцов по этому делу. Администрация КМВ была создана в 1992 году президентом для сохранности уникальной земли - наших КМВ. И без разрешения этой администрации здесь не должно было ничего ни строиться, ни ломаться. Они должны были сохранять (регион). Вот поэтому мы и обратились", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Минераловодского района Валентина Величкина, приехавшая на заседание.

Это федеральные земли, и здесь должны быть федеральные законы.

Она раскритиковала мэров городов Кавказских Минеральных вод. "Мэры, мы считаем, это менеджеры, которые пришли сюда, чтобы можно было больше заработать. А сохранность наших уникальных (минеральных) источников их не интересует. Им нужны дороги, "человейники" - и туризм, туризм, где с каждого посетителя они могут брать курортный сбор. Всё поставлено на зарабатывание денег. А администрация КМВ была создана именно для того, чтобы приструнить тех, кто... (не знает меры). И я это поддерживаю, потому что это - федеральные земли, и здесь должны быть федеральные законы", - сказала Величкина.

Пенсионерку сильно возмутило поведение ответчиков, которые принесли на заседание новые материалы и хотели приобщить их к делу, при этом не предупредив представителей истцов. "Я потратила личное время, здоровье, силы, дома всё оставила, приехала - и вдруг мы узнаем, что они (ответчики) не представили те документы, которые должны были заблаговременно предоставить (представителям истцов), за 2-3 дня! Это что? Это нарушение моих прав как истца, я очень возмущена", - заявила Величкина.

Поездка в Ставрополь в условиях сильной жары в регионе оказалась сложной и для другого пожилого истца Витаутаса Андреевича Стасенко. "Они подменили понятие "курорт федерального значения", сделали "города-курорты" - и начали распоряжаться (городами КМВ), как хотят. Эти курорты - федеральные, они не должны подчиняться местечковым законам. Разрешение на строительство должно выдавать правительство России, а не местные чиновники. И все чувствительные вопросы должны решать не они, а администрация КМВ, которая будет непосредственно подчинена президенту и правительству России. Это - федеральные земли!" - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Стасенко заявил, что "Кавказские Минеральные Воды уничтожаются ежедневно" "Вырубаются леса, деревья, застраивается каждый квадратный метр, увеличивая антропогенную нагрузку на курорты. Если у них задача уничтожить курорты, то они справляются! Но что останется нашим детям?" - задается он вопросом.

Если будет администрация КМВ, я считаю, будет больше порядка.

Истец, военный пенсионер из Ессентуков Алексей Макушев считает, что ответчики, не уведомив истцов о новых материалах, показали отношение законодательных органов к народу. "Я считаю, что на КавМинВодах сейчас творится беспредел. Особенно этот строительный бум! Ужасно! Мы живем в уникальном месте, но можем потерять наши источники, наше достояние. Наше место уникальное, оно требует гармонии с природой. А сколько появилось строительных фирм, которые, как крокодилы, умеют только заглатывать! Меня эта ситуация крайне тревожит с учетом бездействия в этом вопросе властей Ставропольского края. Их алчные аппетиты надо пресекать, надо приводить всё в соответствие, потому что без этого у нас курорта не будет, у нас будет всероссийская забегаловка! Мы должны беречь наши источники, чтобы сохранить их для следующих поколений, за это мы боремся. А если будет администрация КМВ, я считаю, будет больше порядка", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Истец, житель Пятигорска Аракел рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что занимается туризмом и общественной деятельностью. "Кавказские Минеральные Воды - это единый регион, состоящий из нескольких городов, это объект нераздельный. Если что-то вместе, оно должно управляться с одной головы. А если разрубить это на куски - толку не будет. Поэтому должно быть единое управление", - заявил он.

По мнению Аракела, создание администрации КМВ станет шагом к более эффективному взаимодействию власти и народа. Ему приходилось заниматься вопросами благоустройства и защиты природных объектов в соседних городах, будучи при этом жителем Пятигорска. Это неудобно, пояснил он, и единая администрация позволит решать больные вопросы быстрее и эффективнее.

Статус администрации КМВ на данный момент - действующий, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель группы истцов, юрист Георгий Легкобитов. С 1992 года это не изменилось. При этом, подчеркнул собеседник, администрация КМВ - это не некий дополнительный орган власти. "КМВ - это полноценный регион Российской Федерации со своими органами управления. И функции администрации КМВ прописаны в федеральном законодательстве. Ее функции - это управлять курортом федерального значения. Только этот орган наделен полномочиями управлять на этой территории, в этих границах всей хозяйственной деятельностью, экономической, природоохранной - всем", - сказал он.

Руководитель администрации КМВ является заместителем председателя правительства Ставропольского края и назначается на эту должность президентом РФ, подчеркнул он.

Легкобитов также отметил, что речь не идет о наказании кого-то в результате этого суда. "Тут один закон - краевой - не соответствует федеральному законодательству. И нет такого, чтобы суду кого-то что-то обязать сделать или наказать. Суд признает краевой закон соответствующим или несоответствующим федеральным законам. Всё. А далее его сама дума должна отменить. Санкции здесь никакие не следуют", - пояснил он.

Выяснить позицию ответчиков относительно поданного в отношении них иска в этот раз не удалось. Представитель на суде краевой думы Сергей Закота и представительница краевого правительства Нина Демьянова сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что не имеют права давать комментарии СМИ и попросили обратиться в пресс-службы своих структур. В пресс-службе по телефону попросили прислать письменный запрос для подготовки ответа.

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