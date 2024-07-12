Швейцария повторно отказала Али Батаеву в политическом убежище

12 июля 2024, 09:00

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Швейцарии повторно отказались предоставить политическое убежище уроженцу Чечни Али Батаеву. Швейцарский суд вопреки заявлениям правозащитников счел, что депортация на родину безопасна для Батаева.

Как писал "Кавказский узел", 20 декабря 2023 года стало известно, что уроженец Чечни Али Батаев освобожден из депортационного центра в Цюрихе.

Али Батаев длительное время жил на Украине, где имел вид на жительство и был женат на гражданке этой страны. После начала российской военной операции на Украине Батаев как беженец переехал в Европу. В сентябре 2022 года власти Швейцарии задержали его, посчитав пребывание в стране незаконным, и решили выслать его в Россию. Батаев около двух месяцев проводил голодовку в депортационном центре, заявляя, что его ждет преследование со стороны властей Чечни в случае депортации. 15 октября 2023 года стало известно, что Батаеву отказано в международной защите, поскольку власти Швейцарии сочли Чечню безопасной территорией.

Власти Швейцарии повторно отказали Али Батаеву в предоставлении политического убежища, сообщил поздно вечером 11 июля чеченский историк и журналист Майрбек Вачагаев* в своем телеграм-канале "Mairbek/Chechen/France".

"Ранее Батаев более двух лет провел в депортационной тюрьме. Об отказе сообщил сам Батаев на своей странице в фейсбуке*", - сообщил он.

Мне отказано в убежище, и снова грозит депортация в Россию

Али Батаев в своей публикации в Facebook* сообщил 11 июля, что получил решение швейцарского суда высшей инстанции. "Мне отказано в убежище, и снова грозит депортация в Россию. Россия по прежнему страна, куда депортация возможна и оправдана… Вот такая вот швейцарская система правосудия... Скольких депортированных должны посадить, подвергнуть пыткам, принудительно отправить на так называемую СВО, чтобы "нейтральная" Швейцария открыла глаза? [...] Адвокаты подали позавчера (9.07.2024) в ЕСПЧ прошение об применении неотложных мер по 39 параграфу (остановка депортации), но пока этого решения нет", - написал он.

Публикация проиллюстрирована фотокопией фрагмента решения суда. "Нет никаких конкретных доказательств угрозы нарушения прав человека на родине [Батаева], общая ситуация с правами человека в России - вопреки утверждениям в апелляции - не делает депортацию в целом неприемлемой на данный момент. На территории России в настоящее время нет войны или гражданской войны, недостаточно доказательств нарушения прав противников режима и национальных меньшинств", - говорится в документе.

В мае 2024 года выходец из Чечни Рамзан Мирискаев, приехавший из Австрии на родину, был арестован в Грозном. ФСБ обвинила его в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники заявили, что власти европейских стран часто с предубежденем относятся к беженцам из Чечни, а Али Батаев в случае депортации подвергнется в Чечне преследованию и пыткам. "Даже если он ничего властям Чечни не сделал, сам факт того, что он поехал в Европу и попросил помощи, обосновав это тем, что для него небезопасно жить в России и Чечне, - уже достаточный повод для его преследования не только в Чечне, но и в России", - сказал, в частности, президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Ранее представители чеченской диаспоры также заявили, что на родине Батаева ожидает преследование, так как он уехал из России, не желая принимать участия в военной операции на Украине.

Летом 2023 года выходцы с Северного Кавказа проводили в Швейцарии, Австрии, Германии и Швеции акции протеста против депортации Батаева в Россию. Представитель организации "Европейский дом мира" Зайнап Гашаева заявила, что силовики оказывают давление на живущих в Чечне родственников Батаева.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.