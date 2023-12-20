Али Батаев освобожден из депортационного центра в Цюрихе

20 декабря 2023, 10:17

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Уроженец Чечни Али Батаев, которому грозила депортация из Швейцарии на родину, освобожден из депортационного центра, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", власти Швейцарии сочли незаконным пребывание в стране уроженца Чечни Али Батаева, прибывшего с Украины, и решили выслать его в Россию. Батаев около двух месяцев проводил голодовку в депортационном центре в Цюрихе, заявляя, что его ждет преследование со стороны властей Чечни в случае депортации. 15 октября стало известно, что Батаеву отказано в международной защите, поскольку власти Швейцарии сочли Чечню безопасной территорией.

Али Батаев в случае депортации подвергнется в Чечне преследованию и пыткам, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Они отметили, что власти европейских стран часто с предубежденем относятся к беженцам из Чечни. Ранее представители чеченской диаспоры также заявили, что на родине Батаева ожидает преследование, так как он уехал из России, не желая принимать участия в военной операции на Украине.

Али Батаев освобожден, сообщил сегодня представитель правозащитной организации "Европейский дом мира" Лачин Мамишов. "Получил очень хорошую новость, наша борьба за верховенство закона дала свои плоды. [Али Батаев], которого хотели депортировать в Россию и который находился почти два года в депортационной тюрьме, выпущен на свободу. Только что по телефону говорил с Али Батаевым. Хвала Всевышнему, что все эти месяцы нашей упорной борьбы за права Али Батаева были не зря. Безмерно счастлив!" – написал он на своей странице в Facebook*.

Сообщение Мамишова опубликовал сегодня в своем телеграм-канале "почетный консул самопровозглашенной Ичкерии во Франции" Шамиль Албаков. "Огромная благодарность Лачину Мамишову и [главе организации "Европейский дом мира"] Зайнаб Гашаевой. Упорно и старательно приложили все усилия, чтобы добиться освобождения нашего соотечественника", - написал он.

Публикация Албакова снабжена заголовком: "Али Батаев на свободе" и проиллюстрирована совместной фотографией Лачина Мамишова, Али Батаева и Зайнап (Зайнаб) Гашаевой.

Напомним, Али Батаев длительное время жил на Украине, где имел вид на жительство и был женат на гражданке этой страны. После начала российской военной операции на Украине Батаев как беженец переехал в Европу. В сентябре 2022 года власти Швейцарии задержали его, посчитав пребывание в стране незаконным.

Летом выходцы с Северного Кавказа проводили в Швейцарии, Австрии, Германии и Швеции акции против депортации Батаева в Россию. Представитель организации "Европейский дом мира" Зайнап Гашаева заявила, что силовики оказывают давление на живущих в Чечне родственников Батаева.

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