Образовательный проект грузинского университета заинтересовал беженок с Украины

07 июля 2024, 13:57

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Тбилисский университет бизнеса и технологий анонсировал программу обучения беженок с Украины навыкам работы в IT-сфере и помощь в трудоустройстве. Переехавшие в Грузию жительницы Украины заинтересовались этим проектом.

Как писал "Кавказский узел", с марта по сентябрь 2022 года обучение на украинском языке было введено в трех школах Грузии. В украиноязычных секторах школ обучаются более 1,4 тысячи детей, сообщило Минобразования.

Грузинский университет бизнеса и технологий при поддержке структуры «ООН-женщины» и правительства Японии запустил проект «Расширение прав и возможностей украинских женщин-беженок в сфере технологий», который позволит 55 беженкам с Украины обучиться цифровой грамотности и навыкам технологического английского языка. В рамках проекта также запланированы курсы по тестированию программных продуктов и графическому дизайну.

"Эта инициатива расширит возможности украинских женщин в сфере технологий. Мы уделяем большое внимание таким проектам, потому что это помогает тем женщинам, которые в этом нуждаются", - пояснил посол Японии в Грузии Ишидзука Хайдек на презентации проекта, на которой присутствовал корреспондент "Кавказского узла".

Вовлечение женщин и в технологическую сферу особенно важно, потому что от этого выиграют и они сами, и их дети, заявила на презентации Каори Исикава, представитель структуры «ООН-женщины» в Грузии. "Они смогут создать гибкую рабочую среду и работать из дома. Инициатива важна еще и тем, что после установления мира она будет способствовать восстановлению их средств к существованию, а это является приоритетом", - сказала она.

На презентации не было беженок с Украины, на которых рассчитана эта программа. Сотрудница «ООН-женщины» Лили Допидзе сообщила, что программа начнется через несколько дней и продлится восемь месяцев, а завершится созданием "Платформы украинского женского сообщества". "Которая еще больше укрепит сеть их поддержки", - пояснила она.

Университет бизнеса и технологий (Business and Technology University, BTU) расположен в Тбилиси. Он был основан в 2016 году и стал первым частным центром высоких технологий в Грузии, который объединяет региональный технологический хаб, бизнес-акселератор, исследовательский центр, лабораторию искусственного интеллекта, центр переподготовки и другие направления. В 2019 году BTU запустил проект привлечения женщин в технологические отрасли, повышения цифровой грамотности и поддержки женщин-программистов, указано на сайте университета.

Сейчас в Грузии примерно 25 тысяч украинских беженцев, большинство из них женщины. "Мы будем стараться работать с различными партнерскими организациями, чтобы увеличить количество участников, желающих принять участие в инициативе. Эта сфера дает возможность трудоустроить наших бенефициаров не только в Грузии, но и в IT-компаниях за пределами страны, и это то, над чем будет работать университет. Проект будет способствовать снижению гендерного неравенства в технологической отрасли", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" ректор университета бизнеса и технологий Нино Енукидзе.

Инициативой "очень заинтересовалась" НПО "Волонтеры Тбилиси", сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница организации Екатерина. По ее словам, многие их подопечные заинтересуются такой возможностью обучения.

Сотрудница украинского детского сада в Тбилиси Моника Джарановска считает, что это будет "отличная возможность для украинских женщин в Грузии", однако у многих из них нет своих ноутбуков.

Надеюсь, что организаторы этой инициативы позаботятся о техническом обеспечении

"И они приходят в наш детский сад, чтобы поработать на компьютере. Очень надеюсь, что организаторы этой инициативы позаботятся о техническом обеспечении. Мы же со своей стороны поможем им составить качественные запросы и резюме", - сказала Джарановска.

По ее словам, они с коллегами помогают беженкам с Украины составлять бизнес-планы на небольшие гранты для развития бизнеса, которые выдает чешская неправительственная организация. "В детском саду один компьютер, и украинки пользуются им по очереди. Это просто оборудование детского сада", - добавила она.

В Грузии действует проект помощи с поиском бесплатного жилья для беженцев с Украины. Кроме того, через телеграм-канал, созданный для помощи украинским беженцам, можно найти больницы, реабилитационные центры, жилье, медицинскую и психологическую помощь, говорится в справке "Кавказского узла" "Беженцы в Грузии: где получить помощь".

Беженка с Украины Олеся сообщила, что "обязательно поступит" на эти курсы. "У меня двое детей, и я крайне заинтересована в удаленной работе", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Олеси, у них с мужем сын девяти лет и семилетняя дочь. Семью обеспечивает муж, а сама женщина пока не работает, но очень хочет найти работу. Беженка отметила, что у нее есть компьютер и базовые навыки работы на нем.

Другая беженка с Украины Галина сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что раньше жила в Мариуполе и собиралась пойти работать на "Азовмаш".

Я сейчас работаю горничной в отеле, но очень хочу работать в сфере технологий

"Но сейчас неизвестно, когда я вернусь. Я приехала в Грузию в апреле 2022 года. Смогла взять свою кошку и ноутбук. Я сейчас работаю горничной в отеле, меня окружают очень хорошие люди, но очень хочу работать в сфере технологий. Я пытаюсь научиться работать с искусственным интеллектом, но самой трудно разбираться. Эти курсы для меня шанс получить новую специальность и изменить свою жизнь. Здорово, что такой шанс появится, и не только у меня. Конечно, только 55 мест на этих курсах - это мало, но обещают, что мест будет больше. Многие мои подруги-беженки хотят учиться", - рассказала Галина.

Напомним, с июля 2022 года в Грузии действует программа поддержки беженцев с Украины. Она предусматривает социальную помощь, а также ежемесячные выплаты, которые частично покрывают арендную плату за жилье. С января 2023 года семьям с детьми, переехавшим с Украины после начала боевых действий, было решено выплачивать дополнительные пособия на каждого ребенка. Помощь беженцам с Украины оказывают и волонтеры, рассказали в центре помощи.

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