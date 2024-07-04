Вандалы осквернили Сад памяти в Дагогнях

04 июля 2024, 10:24

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Несовершеннолетние хулиганы осквернили Сад памяти, открытый в честь погибших в зоне спецоперации на Украине бойцов из Дагестанских Огней, сообщили власти. Местные жители, комментируя этот инцидент в соцсети, потребовали наказать родителей хулиганов, а также ужесточить наказание за вандализм.

По данным пресс-службы администрации Дагестанских Огней, дети осквернили память местных жителей, погибших в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Объектом вандализм стал Сад памяти – сломаны саженцы фруктовых деревьев, которые были посажены членами семей погибших военнослужащих. "Дети прыгали на монументе. Их родителей рядом либо не было, либо они посчитали нормальным дикое поведение своих детей", – привел 3 июля ТАСС сообщение пресс-службы.

Пост о том, что вандалы в Дагестанских Огнях осквернили память участников СВО, был опубликован 3 июля в Instagram*-паблике tut.dagestan, на который подписаны около 1,6 миллиона пользователей. На 10.20 мск 4 июля эта запись набрала 510 отметок "Нравится" и 75 комментариев.

"Молодежь невоспитанная, злая, родителям не до детей. Идешь по улице, ребенок ломает деревце, рядом идет мать, замечание не делает ребенку. Телефон в руке, не до ребенка. Издеваются над животными – не до ребенка, бросил мусор на землю – не до ребенка. Эта ситуация очень сложная, потому что детям не объяснили, что хорошо, что плохо", – считает пользователь recepti__haly0475.

"Восстановить все за счет родителей и пусть дети помогают, и учатся труду", – заявил пользователь fazatulya.

"Наказывайте родителей, в чем проблема? Пусть платят штрафы, отрабатывают за своих детей общественными работами. За границей не посмотрят, ты простой гражданин или звезда мирового масштаба, заставят отрабатывать. Пусть отвечают за тех, кого родили", – подчеркнула gulya_bilalova.

"Пока не начнут наказывать, желательно публично, такое не прекратится. Замечаниями и пустыми угрозами нынешнюю молодежь не запугаешь, и уж тем более не пристыдишь", – считает galina_3006.

"Наказать родителей и их детей строго", – потребовал martin202471.

"Возбудить дело в отношении каждого родителя и назначить административный штраф в 200 тысяч. В следующий раз подумают, где их дети и что они делают. Понятно, что это ребенок, и возможно он не понимает, что делает. Но каждый родитель должен объяснять, что хорошо и что плохо", – подчеркнул пользователь __migarbi__.

"Кавказский узел" также писал, что жители городов Дагестана неоднократно жаловались на проблему с вандализмом. Так, 27 мая поврежденное вандалами дерево в парке Каспийска и хулиганские надписи вызвали гнев пользователей соцсети. Горожане, комментируя сообщение, призвали власти усилить борьбу с вандализмом, также они потребовали наказать виновных.

1 января пользователи соцсети заявили, что вандалы повредили детскую площадку в селе Пятилетка Хасавюртовского района. В январе 2019 года в Кизлярском районе несколько подростков повредили Вечный огонь на аллее Славы.

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