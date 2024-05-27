Жители Каспийска указали властям на нерешенную проблему с вандализмом

27 мая 2024, 12:32

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Поврежденное вандалами дерево в парке Каспийска и хулиганские надписи вызвали гнев пользователей соцсети. Горожане, комментируя сообщение, призвали власти усилить борьбу с вандализмом, также они потребовали наказать виновных.

Как информировал "Кавказский узел", жители Каспийска неоднократно ранее жаловались на проблему с вандализмом. В частности, 8 мая местный житель рассказал в соцсети, что в одном из скверов Каспийска вандалы сломали лавочки, а сам сквер пришел в упадок из-за того, что власти не следят за порядком.

В одном из парков Каспийска неизвестные содрали с дерева кору, а затем исписали ствол дерева фломастером, сообщил местный житель в Instagram*-паблике golos.dagestan_.

"Уважаемые родители, дети и взрослые люди. Берегите природу и окружающую среду. Это та атмосфера и то место, где вы живёте. Неужели вам приятно жить в беспорядке, в мусоре и в неблагоустроенной обстановке?" – задался он вопросом.

К посту прикреплено видео, на кадрах которого показан ствол дерева, на нем содрана кора, а сам ствол исписан фломастером красного цвета. На земле около дерева стоит переполненная мусором урна, около нее лежит пластиковая бутылка, еще одна пустая пластиковая бутылка лежит около другого дерева.

Этот пост в Instagram*-паблике golos.dagestan_, на который подписаны около 258 тысяч пользователей, на 11.20 мск 27 мая набрал 177 отметок "нравится" и 49 комментариев.

"Полиция где вообще у нас, патрули?" – задалась вопросом akaciyapetrovna.

"Надо камеры ставить в такие места, это очень красивый парк с белочками", – написала antaninakyrbatova.

"Дерево теперь засохнет", – отметила zulai_adjieva.

"Там всегда молодёжь сидит, а кто это сделал, не знает никто", – сыронизировал пользователь good_444__.

"Это не вандалы, а ваши дети. Результат вашего воспитания", – считает пользователь ubeida59.

"Родителей надо воспитывать, а также наказывать за каждый проступок их ребенка. Сами если бескультурные, то и детей ничему не учат", – написала alya.magomedova.

"Почему родители не могут воспитать своих детей? Что за вандалы?" – возмутился пользователь privet__kretin.

На 11.30 мск на сайте администрации Каспийска нет комментариев относительно жалобы местного жителя на вандалов.

Напомним, проблема с вандализмом остается актуальной и в других населенных пунктах Дагестана. Так, 1 января пользователи соцсети заявили, что вандалы повредили детскую площадку в селе Пятилетка Хасавюртовского района. В январе 2019 года в Кизлярском районе несколько подростков повредили Вечный Огонь на Аллее Славы.

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