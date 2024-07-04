Власти Армении установили срок расселения жителей Конда

04 июля 2024, 04:45

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Правительство Армении признало приоритетный общественный интерес в отношении ереванского исторического квартала Конд, обязав его жителей квартала освободить территорию в течение двух лет.

Как сообщал "Кавказский узел", в конце марта участники шествия в Ереване потребовали сохранить старинный квартал Конд, на месте которого власти планируют построить Всемирный торговый центр. Активисты призвали развивать Конд как туристический центр. В апреле защитники квартала организовали выставку, посвященную Конду, а архитекторы предложили свой вариант развития квартала с целью минимизировать ущерб его историческому облику.

В марте 2007 года территория района Конд была признана зоной приоритетного общественного интереса. В декабре того же года мэрия Еревана предоставила ЗАО DownTown Yerevan право на застройку района при условии выделения в новом комплексе квартир для жителей намеченных под снос домов. Договоры заключило порядка 300 местных жителей, дома 215 из них были снесены. Застройщик обязался предоставить им новые квартиры в течение 36 месяцев, но позднее этот срок был перенесен на 2012 год. 12 октября 2015 года суд постановил начать процесс ликвидации компании.

Здание "Айпоста" и прилегающие к нему строения на территории площадью в 12 тысяч кв м. в квартале Конд, согласно решению правительства, предназначены под снос. Территория, которую жители Конда обязаны освободить в силу приоритетного общественного интереса, охватывает дома и земельные участки от улицы Сарьяна до начала улицы Прошяна. Под снос не попадает лишь церковь Святого Ованнеса и принадлежащие церкви строения, передал корреспондент “Кавказского узла”.

Согласно постановлению правительства, всего на обозначенной территории расположены 63 объекта недвижимости, в числе которых дома, магазины, земельные участки. Правительство обязало жителей освободить эту собственность в течение двух лет.

В опубликованном правительством документе ничего не сказано об условиях компенсации жителям квартала за недвижимость. В комментарии корреспонденту "Кавказского узла" один из жителей Конда сообщил, что до сих пор никто не приходил обсудить с ними вопрос компенсаций и они ни с кем не подписывали договор.

Согласно решению правительства, на месте домов в Конде будет построен Всемирный торговый центр, его возводит инвестиционная компания "Реншин". Планируется инвестировать 210 млн долларов в проект, предполагающий создание до 10 тысяч рабочих мест. Государство будет владеть 50% проекта.

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