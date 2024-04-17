Архитекторы предложили проект сохранения исторического облика Конда

17 апреля 2024, 05:53

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В Ереване открылась выставка, посвященная кварталу Конд, против сноса которого выступают активисты. Архитекторы предложили свой вариант развития квартала с целью нанесения его историческому облику минимальный ущерб.

Как сообщал "Кавказский узел", в Ереване в конце марта прошло шествие, его участники потребовали сохранить старинный квартал Конд, на месте которого власти планируют построить Всемирный торговый центр. Активисты считают, что Конд можно развивать как туристический центр.

В марте 2007 года территория района Конд была признана зоной приоритетного общественного интереса. В декабре того же года мэрия Еревана предоставила ЗАО DownTown Yerevan право на застройку района, при условии выделения в новом комплексе квартир для жителей намеченных под снос домов. Договоры заключили порядка 300 местных жителей, дома 215 из них были снесены. Застройщик обязался предоставить им новые квартиры в течение 36 месяцев, но позднее этот срок был перенесен на 2012 год. 12 октября 2015 года суд постановил начать процесс ликвидации компании.

Выставка, посвященная сохранению исторического облика квартала Конд, проходит в Национальном Музее-институте архитектуры имени Таманяна, по словам организаторов, она продлится до 10 мая. На выставке представлены предложения по сохранению и развитию Конда, передает корреспондент "Кавказского узла".

По словам организаторов выставки, она является результатом многостороннего исследования Кондского квартала, целью которого является поиск ответа на вопрос, имеет ли Конд ценность, какова она, есть ли будущее у исторического облика Еревана в целом.

Организаторы уверены, что сохранение культурных и исторических ценностей и устойчивое развитие различных типов городских территорий должно стать основой будущей градостроительной политики Армении. По их мнению, Армении следует пересмотреть "колониальный подход в формировании городских территорий, который в основном основан на краткосрочной выгоде, а не на благополучии людей и общества".

Изучение и исследование квартала Конд, по словам организатора выставки, директора Национального Музея-института архитектуры им. Таманяна Марка Григоряна, провел Национальный университет архитектуры и строительства Армении совместно с Лионским архитектурным университетом и Московской Ре-школой.

"Со своей стороны я сделал все возможное, чтобы государственные люди узнали о таком исследовании", - сказал Григорян корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что цель выставки - привлечь внимание общественности. "Важно, чтобы как можно больше людей посетили выставку, посмотрели на результаты исследования и подумали, потому что чем больше людей будут знать и думать, тем больше вероятность того, что правительство тоже узнает и тоже начнет думать", - заявил он.

Над исследованием работали год. По словам Григоряна, в основном, работали студенты под руководством руководителя Научно-исследовательского образовательного проекта "Ре-школа - Армения" в сфере комплексного исследования сохранения исторических территорий, профессора Международной академии архитектуры, эксперта Нарине Тютчевой.

В Ереване, по словам Нарине Тютчевой, есть старый город, который обязан быть в любом мегаполисе, считающим себя столицей, репрезентатором национальной культуры.

В ходе исследования квартала, рассказала она корреспонденту "Кавказского узла", попытались понять, чем отличается структура Конда от структуры Кентрона (Центр), и пришли к выводу, что это совершенно разные сценарии разных масштабов.

Тютчева отметила, что результаты анализа, представленные на выставке, показывают эволюцию развития Еревана в целом. "Мы попытались понять, как формировался Конд, как формируется вернакулярная архитектура Еревана", - отметила она.

По словам Тютчевой, на карте 1808 года есть Ереванская крепость, Караван-сарай, районы Конд и Казерн - именно они являются основой старого города. Они находятся на берегу реки Раздан, ведь любой древний город формируется в стратегически важном месте, с целью контроля определенной высоты и рядом с водой.

По ее словам, в более ранних периодах не было жилых пространств, были одни сады и сохранилась система урартийских каналов. Эта система сохранились и в Конде. "И вот по структуре этих каналов в XIX веке Еревану был предложен новый генеральный план. Была разрушена Ереванская крепость, Караван-сарай. На месте Ереванской крепости построен Ереванский коньячный завод "Ной", а на месте Караван-сарая - Крытый рынок. На Конд не обратили внимание, он сохранился и продолжал жить своей жизнью", - отметила Тютчева.

Авторы исследования рассмотрели три сценария развития Конда: тотальный снос квартала и застройка многоэтажными домами, замещение исторической застройки на псевдоисторическую ("диснеефикация") и сохранение и развитие исторической застройки.

В случае тотального сноса, по их мнению, будет полное замещение как застройки, так и структуры улиц, что приведет к полной утрате исторического района и обесцениванию Еревана, как столичного города с историей. "Диснеефикация" также приведет к утрате подлинных памятников старины и уклада места, а также к неоправданным затратам на воссоздание псевдоисторической среды. А вот сохранение исторической застройки и развитие района, по видению исследователей, это наиболее устойчивая стратегия, сохраняющая историю места и развивающая экономику города.

В отсутствии достаточных архивных материалов научные исследования проводились с изучением строительных технологий с целью выявления периодизации застройки. По данным исследования, большая часть объектов построена в XVII-XIX веках. Исследование выявило более 360 исторических зданий.

В Конде, согласно исследованию, применены разные строительные технологии: смешанная кирпичная кладка под углом или вертикальная (XVII-XIX вв.), регулярная горизонтальная кирпичная кладка (XVII-XIX вв.), регулярная квадратная кладка из туфа "мидис" (XVII-XIX вв.), кладка из туфа "мидис" (XIX-XX вв.), нерегулярная базальтовая кладка с земляной засыпкой (XIX-XX вв.), слоистая кладка из туфа с земляной засыпкой (XVII-XIX вв.), саманная кладка на глиняно-песчаном растворе (XVII-XIX вв.), смешанная кладка из разных строительных материалов (XIX в).

"Натурные обследования двух домов выявили их планировочное и типологическое соответствие двум видам традиционного армянского жилища средневекового периода. Аналогичные жилые дома сохранились, к примеру, в городе Карс (Западная Армения)", - отметила Нарине Тютчева.

Квартал, по ее словам, содержит много слоев исторического и культурного наследия. Половина застройки представляет историческую ценность, сохранена конфигурация средневековых улиц и переулков. Сохранились ограды исторического межевания и подпорные стены террас. Террасированные сады занимают почти половину квартала, через который протекал канал Мамри, датируемый как минимум VII веком. Этот канал является объектом культурного наследия Армении.

По словам Тютчевой, 50% застройки Конда - ценная историческая застройка, 46% территории - это сады.

Авторы исследования предлагают выделить Конд в отдельную административную единицу и номинировать на статус "Объект градостроительного наследия".

Конд - территория, где можно спасти, восстановить, изучить и найти новое, поскольку он не до конца исследован, сказал корреспонденту "Кавказского узла" доктор исторических наук Айк Демоян.

"Это старинный квартал на холме. Я с уверенностью могу сказать, что, если проведут раскопки на этой территории, можно будет найти и следы каменного века. Человек от зверей или от других племен защищался на высоких местностях. Даже разведывательные раскопки могут открыть многообразные культурные слои. Мы можем спасти каменный век, античный период, Средневековье (подвалы, надземные строения). Вся ценность Конда - строения до XIX века. В XX веке уже искажались они, застраивались пристройки, разрушались строения и так далее", - отметил Демоян.

"Если на этой территории мы можем спасти даже 25% исторического Еревана, тем самым получить недостающее звено глубинного Урартского исторического Эребуни, то почему не должны это делать? Это наследие, которое нужно сохранить с пониманием того, что это важная часть нашей идентичности", - добавил он.

Демоян привел пример Гюмри, городской культурой которого восхищаются исследователи и туристы. По его словам, даже после землетрясения в Гюмри смогли сохранить старые здания. А в Ереване можно встретить очень мало таких зданий, в основном в центре города, но на их месте уже хотят построить многоэтажки.

Айк Демоян призывает не спешить с принятием решений по судьбе Конда, не навредить, не сносить здания, а изучить и исследовать территорию и привлечь специализированные компании, которые имеют международный опыт работы по сохранению и восстановлению исторических зданий. "Этот маленький исторический участок нужно сохранить, чтобы почувствовать связь со своей историей", - отметил он.

Государство, по его словам, должно думать не о доходных проектах, а о том, чтобы его население имело возможность сохранить память о своей истории и культуре. "Конд - свидетель нашей истории", - добавил Демоян.

Эмма Марашлян обеспокоена сохранностью центра города, в частности, Конда. Старинный облик Еревана важен для ереванцев, его нельзя уничтожать, сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Это те точки опоры, за которые мы должны держаться, развиваясь дальше. Это наша память, традиции, устои, наше будущее. Мы не можем убрать прошлое и на его месте строить новое, непонятно на чем базирующее. То, что мы имеем, мы должны сохранить, преумножить, добавить современное, как бы сложно и затратно ни было", -отметила Марашлян.

Ашхен Асатрян призналась корреспонденту "Кавказского узла", что ее впечатлил представленный проект сохранения дома по улице Лео. "Наглядно показано, как можно укрепить стены, реставрировать кладку и кровлю, сочетать старые, оригинальные материалы с новыми. Здесь всё расписано поэтапно, в том числе технологии и материалы. В результате на картинке мы видим этакий кондовский дом мечты. Именно так представляется реанимирование архитектурного наследия и сохранение колорита этого квартала", - отметила она.

Асатрян добавила, что в марте принимала участие в акции-шествии против сноса Конда, на выставку пришла опять поддержать организаторов мероприятия.

По данным сотрудника Национального Музея-института архитектуры им. Таманяна, выставку в день открытия посетили более 70 человек.

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