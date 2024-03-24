Участники акции потребовали от властей сохранить ереванский квартал Конд

24 марта 2024, 02:12

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В Ереване прошло шествие, его участники потребовали сохранить старинный квартал Конд, на место которого власти планируют построить Всемирный торговый центр. Активисты считают, что Конд можно развивать как туристический центр.

Как сообщал "Кавказский узел", в марте 2007 года территория района Конд была признана зоной приоритетного общественного интереса. В декабре того же года мэрия Еревана предоставила ЗАО DownTown Yerevan право на застройку района, при условии выделения в новом комплексе квартир для жителей намеченных под снос домов. Договоры заключили порядка 300 местных жителей, дома 215 из них были снесены. Застройщик обязался предоставить им новые квартиры в течение 36 месяцев, но позднее этот срок был перенесен на 2012 год. 12 октября 2015 года суд постановил начать процесс ликвидации компании.

В Ереване 23 марта прошла акция-шествие "Здесь есть Конд", участники которой против сноса одного из старейшего квартала Конд. Активисты собрались у церкви Сурб Ованнес Мкртич, которая находится в районе Конд и в народе называется "Церковь Конда". Оттуда активисты шествием прошлись вокруг района, охватывающего ряд центральных улиц столицы.

В шествии, по данным организаторов, приняли участие более 50 человек, в том числе мигранты из России.

В феврале мэрия Еревана приняла решение о полном отчуждении квартала Конд, где планируется новая градостроительная программа. Мэр Еревана Тигран Авинян 26 февраля в ходе заседания заявил, что мэрия выставит квартал на продажу. Он подчеркнул "необходимость фиксации прав жителей Конда на их недвижимое имущество для исключения возможных проблем в процессе отчуждения".

Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в мэрии Еревана, жителям этого квартала городские власти планируют выплатить компенсацию в размере рыночной стоимости их недвижимости плюс 15% в соответствии с законом об отчуждении собственности для нужд общества.

Но прежде, как отметил пресс-секретарь мэрии Айк Костанян, жителям Конда нужно будет документально оформить свое право на собственность, чтобы потом уже определить размер компенсаций. Кадастровая стоимость одного квадратного метра жилья в квартале составляет от 139 до 214 тысяч драмов (от 349 до 538 долларов) в зависимости от зоны.

По его словам, мэрия на основании обращений жителей Конда проводит работу по определению границ квартала и размеров земельных участков.

В ноябре 2023 года Тигран Авинян встретился с жителями квартала, сообщил о том, что программа реконструкции Конда, представляющего большую культурно-историческую ценность, вошла в практическую стадию и обсудил с ними начало второго этапа концепции и дальнейшие действия.

На официальном сайте мэрии Еревана говорится, что, согласно результатам открытого международного конкурса, во второй тур вошло семь проектов. "Целью проекта, ожидаемого годами, является гармонизация новой и традиционной городской среды с сохранением уникальности исторического квартала", - говорится на сайте мэрии.

4 марта правительство Армении на едином веб-сайте для публикации правовых актов e-draft разместило градостроительный проект Всемирного торгового центра (World Trade Center - WTC), который получил одобрением исполнительной власти.

План-проект строительства в Ереване торгового центра международного уровня был представлен премьер-министру Николу Пашиняну еще в мае 2022 года на встрече с директором Международной ассоциации торговых центров Робиным ван Пуйенбруком и руководителями градостроительно-инвестиционной компании "Реншин" Эдуардом Марутяном и Левоном Каспаровым. Согласно пресс-службе премьера, данный проект "может стать одной из новых "визитных карточек" Еревана и Армении в целом".

Участники акции протеста призвали городские власти к бережному отношению истории города. Они потребовали провести третий этап конкурса на реконструкцию Конда, реализовать проекты по обновлению и улучшению качества жизни в районе, а не к его сносу и отчуждению.

Они надеются обратить внимание населения города и городских властей на то, что Конд - это ереванская жемчужина, особенно на фоне сокращения числа старых домов в центре Еревана.

Конд - это самое старое и непрерывно обитаемое место в Ереване, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов акции архитектор, урбанист Андрей Иванов.

По его словам, самые старые дома можно отнести к XVII веку. Дальше слои, фундаменты, подвалы XVIII века, стены XIX века. "К сожалению, в советское время очень многое от исторического Конда очень многое было разрушено. Начиная со здания Почты, по улице Сарьяна и по всему кварталу можно увидеть полуразрушенные куски зданий", - отметил Иванов.

Самой большой утратой архитектор считает гостиницу "Двин", где была главная усадьба Конда - самый богатый дом почетной армянской семьи, выходцы из которой были градоначальниками. По его словам, в советское время эту семью репрессировали, а на месте их дома построили гостиницу "Двин".

Тем не менее, в Конде еще остались, как отметил Иванов, очень ценные старые дома XVIII века. Для Еревана это ценно, поскольку в городе очень мало осталось зданий даже XIX века. "Их зачем-то сносят и этих 2-хэтажных черных интересных домов становится все меньше и меньше", - отметил архитектор.

Конд, по его словам, был многонациональным и многокультурным районом, где, помимо армян, жили езиды, цыгане, персы. Персидские дома отличаются кирпичным фасадом, стрельчатыми арками. Для Еревана это очень колоритный слой среды с интересной планировкой - с кривыми улочками, лестницами, закоулками, арками, проходами.

Сейчас, как отметил Иванов, в Конде начались открываться маленькие хостелы, кафе, где хозяева с удовольствием туристам покажут некоторые старинные вещи, которые сохранились, расскажут об истории их семьи и так далее. Они поняли, что это ценность и даже могут на этом заработать какие-то небольшие деньги. И многие гиды уже приводят сюда туристов.

По его мнению, нужно изучить все дома Конда и путем восстановления, микрореставрации убрать некрасивые "нашлепки", раскрыть их первоначальный слой. "Да, в квартале есть дома, где у людей нет никаких условий для нормальной жизни. И если эти люди хотят отчуждения их собственности, то их дома можно выкупить. На их месте построить новые, но чтобы обязательно вписывались в среду Конда", - отметил Андрей Иванов.

"Конд - это пара холмов, каким-то чудом сохраняющих ереванскую идентичность под напором агрессивного бизнеса и многоквартирных высоток. Поднявшись на кондскую возвышенность, вы окунаетесь в атмосферу старого города, где соседи могут ходить друг к другу, даже не стучась в дверь, где кофе пьют, сидя на пороге дома, летом во дворах моют ковры, женщины выращивают цветы, а мужчины разводят голубей. Дети там играют в футбол и прятки прямо на кривых узеньких улочках, останавливаясь, чтобы пропустить непонятно как пробравшиеся сюда машины", - отметил корреспонденту "Кавказского узла" директор Национального Музея-института архитектуры им. Таманяна Марк Григорян.

По его словам, здесь сохранились дома, построенные в XVII-XVIII веках, то и дело встречаются здания XIX века. Здесь можно увидеть, как традиционные дома с плоскими крышами постепенно, с течением времени меняли свой облик, приобретая сначала серые, безликие и неопрятные крыши из шифера, которые, в свою очередь, наращивали разнообразными пристройками из бетона. "Я знаю дом в Конде, стоящий на фундаменте, кладку которого можно отнести к периоду раннего Cредневековья. И он, конечно, нуждается в исследовании и оценке специалистов. Сто лет назад говорили: "Ереван – столица Армении, а Конд – столица Еревана". Так оно и было. Здесь находилось поместье Мелик-Агамаловых – потомственных мэров города. Здесь же были дома многих зажиточных горожан", - отметил он.

Григорян добавил, что уже более десяти лет ереванская общественность чувствует, как опасность уничтожения нависла над Кондом. Для того, чтобы как-то противостоять этому напору, отметил он, в Конде стали появляться граффити. Сейчас их так много, что некоторые улицы района стали своеобразным музеем современного поп-искусства. "Не уверен, что граффити могут остановить крупный бизнес, но они придают району дополнительное своеобразие, которого району и так не занимать, и привлекают туристов", - добавил он.

Конд, по его мнению, стал оживать. Появились кафе и гостевые дома, хостелы, подвальные музейчики, жители начали понимать, что они могут зарабатывать деньги, подавая сладости, здесь же изготовленные, к кофе и продавая сувенирчики. "Очень важно, чтобы мы отнеслись к старому городу - а Конд сегодня, собственно, и есть старый Ереван - бережно и осторожно. Я бы сказал, что слово "бережно" должно стать главным девизом и ключевым словом любых перемен в этом районе. И я очень опасаюсь, что власти могут напортачить и мы потеряем очень важную часть своей идентичности", - отметил Марк Григорян.

В квартале Конд расположена церковь Сурб Ованнес Мкртыч (Святого Иоанна Крестителя), построенная в 1710 году на месте средневековой церкви, основанной в 670 году и разрушенной в 1679 году. Священник церкви Тер Тирайр рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что церковь является базиликой, затем было принято решение облицевать ее и старый слой остался только внутри церкви.

К строительству новых высотных зданий он относится отрицательно. "Вокруг церкви уже снесли дома и построили три высотных здания, которые закрыли вид на церковь. Нужно было как минимум на 300 метров дальше от церкви затеять такие строения. А вокруг церкви создать зеленую зону, где семьями могут посидеть, дети могут играть", - отметил священник.

Сам Тер Тирайр вырос в Конде, в доме родителей, который купили в 1960-ых годах. Он рассказывает, что среди жителей Конда - много спасшихся от геноцида армян в Османской Турции, особенно из Вана. "Если бы меня спросили, я бы посоветовал реставрировать этот квартал и сохранить первозданный облик Конда. Конечно, с применением архитектурных новшеств. В Иране, например, я видел на высоких холмах подобные кварталы. Очень красивые. Куда туристы только пешком поднимаются и где продаются ручные разнообразные работы. Таким образом сохранена самобытность этого квартала и он превращен в большой туристический район", - отметил священник, добавив, что с Кондом можно сделать то же самое.

"Ереван - древний город, старше Рима. Но это город с очень несчастливой судьбой. Примерно раз в сто лет его фактически стирают с лица земли и строят заново. Уже на моих глазах уничтожили Фирдус. Прямо под моим балконом находится старый район Кривой. Я всегда с удовольствием смотрю, как там мальчики играют в футбол, женщины сушат белье, бегают собаки, идет нормальная жизнь. Живут люди, никому не мешают, мне точно", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Ян Шенкман.

А вот какой-нибудь бизнес-центр или новый отель международного класса, по его мнению, будут только мешать. Он добавил, что земля в центре Еревана стоит сейчас очень дорого. "Я хорошо помню, как выкашивали целыми кварталами старую Москву, чтобы построить коммерческий стеклобетон. Просто уничтожили город. А теперь это пришло сюда", - добавил Шенкман.

Анна Кочаровская из Москвы живет в Армении полтора года. Она присоединилась к акции, как она отметили, будучи специалистом по развитию территорий, понимает, что такое историческая часть города.

"Во всем мире это принято сохранять. Его можно реконструировать, чтобы это было удобно для жителей, чтобы эта часть города была оживленная. Все, что мы сегодня видим в центре Еревана - это уже не историческое и не особо привлекательное, потому что там уже модернизм. Это, конечно, красиво, но жить в каких-то новостройках немного грустно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Кочаровская добавила, что часто гуляет по Конду и уверена, что современная архитектура позволяет, не убивая, создать условия и для жизни, и для туристов. "Большое впечатление в Ереване у туристов именно от Конда, а не от Северного проспекта", - отметила она.

Лена переехала в Ереван из Москвы в мае 2022 года. Об акции "Здесь есть Конд" она узнала из соцсетей. "Акция вроде как местного значения, но это не значит маленького или неважного. Есть вещи в истории, культуре, которые важно сохранять, и Конд, мне кажется, один из них", - отметила она корреспонденту "Кавказского узла".

Лена уверена, что в Армении общественное мнение имеет влияние на власть. "Хочется верить, что это поможет сохранить Конд", - сказала она.

Житель Еревана, реставратор Липарит Петросян, наоборот, считает, что такие акции никак не могут повлиять на решения властей, ибо в Армении это системная проблема.

"Такие проекты непростительны. Со стороны улицы Прошяна новые строения уже закрывают Конд. Подобное отношение и к Цицернакаберду, который уже скрывается за какими-то строениями бизнесменов. Тут не законов строительства, архитектуры, искусства. Кто что хочет - с одобрения властей делает", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Самсон Дурян 14 лет ждал завершения строительства высотного здания на территории Конда близ церкви. Корреспонденту "Кавказского узла" он отметил, что его дом с земельным участком снесли и на месте построили здания. "Все это время мы снимали квартиру в другой части города. Государство платило нам средства на аренду жилья до тех пор, пока здание не будет построено", - отметил Дурян, добавив, что доволен новой квартирой почти на том же месте, где был его дом.

Среди жителей Конда, чьи дома попали под отчуждение, были и такие, которые просто получили компенсации и сами купили жилье в другом месте.

В маленьком доме из двух комнат, похожем на землянку, живет семья беженцев из Нагорного Карабаха. Дом снимают за 150 тысяч драмов (377 долларов), притом, что нет никаких коммунальных условий: воду набирают в соседнем дворе, санузел - во дворе, а комнаты сами отремонтировали, поскольку "это были голые, даже без стяжки стены".

Семья Микаэлянов из пяти человек - из Аветараноца Аскеранского района Нагорного Карабаха. После войны 2020 года они переселились в город Аскеран, где купили дом и отремонтировали его. 25 сентября 2023 года им пришлось оставить и этот дом и приехать в Армению. "А теперь Конд сносят", - иронически говорит Гоар Микаэлян, добавив, что придется искать новое жилье.

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