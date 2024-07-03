Контрактник погиб в воинской части в Армении

03 июля 2024, 12:32

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Военнослужащий-контрактник Саркис Хачатрян погиб в воинской части от огнестрельного ранения, начато расследование, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая в одной из воинских частей Армении погиб солдат-срочник Арарат Ароян. Ранее, 7 мая, в одной из воинских частей контрактник Артак Авалян погиб от огнестрельного ранения.

Власти и омбудсмен Армении должны заняться проблемой гибели военных в мирное время, заявили в ноябре 2023 года родители погибших солдат.

Сегодня ночью военнослужащий-контрактник Саркис Хачатрян при невыясненных обстоятельствах погиб от огнестрельного ранения в воинской части, сообщило Минобороны Армении.

Согласно сообщению, для выяснения обстоятельств инцидента проводится расследование, пишет News.am.

Напомним, в феврале 2022 года участники дискуссии в Ереване отметили, что рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии. При этом, по их словам, власти отказываются привлекать гражданских активистов к решению проблемы.

В феврале 2020 года армянские правозащитники отметили, что в вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям.

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