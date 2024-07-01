Коллеги Гаджиева назвали просвещение способом борьбы с радикализацией

01 июля 2024, 23:29

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Идеологическую работу для противодействия радикализации должны вести сами мусульмане, и осужденный журналист "Черновика" Абдулмумин Гаджиев - один из тех, кто способен повлиять на единоверцев, уверены дагестанские журналисты. Они выразили надежду, что знакомство Гаджиева с убитым участником атаки боевиков не станет поводом для давления на него в СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку, очередной пикет сегодня провел на традиционном месте (пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова) заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. 24 июня коллеги Гаджиева решили не проводить традиционный пикет из-за общереспубликанского траура по жертвам атак боевиков.

23 июня в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагогу и православные храмы. В результате погибли 22 человека, 46 получили ранения. В Дагестан был объявлен трехдневный траур. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева прошел спокойно, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

"Мы начали его позже — в 17.30. Никаких проблем с силовиками не было. Один раз взяли данные и всё. Люди подходили, говорили слова поддержки. Туристы даже спрашивали: может подписать какую-нибудь петицию?" — рассказал он.

Он затруднился сказать, какие последствия будут после публикации в соцсетях поста Абдулмумина Гаджиева с упоминанием Омарова.

"Ну, если только не придут к нему на беседу (в СИЗО из ФСБ). А так, он уже пять лет там, контактов с ним нет, поэтому мало что ему могут вменить. Может быть, конечно, критика недоброжелателей. Всего не предусмотреть. Но, так или иначе, он это уже озвучил", указал Магомедов.

Журналист Идрис Юсупов (24 ноября 2023 года Минюст включил Идриса Юсупова в реестр иностранных агентов. Журналист оспорил это решение.) не был участником пикета, но наблюдал за ним. "Более позднее время для пикета летом более удачное. Потому что большее число людей его видели. Даже кортеж какого-то члена правительства проезжал мимо, и наверняка оттуда заметили пикет. Подошли полицейские и похвалили журналистов за солидарность с коллегой", - сказал он.

По мнению Юсупова, сама публикация не должна быть причиной давления или усиления критики Гаджиева. "Там нечего додумывать. Абдулмумин чётко в своей публикации сказал, что встречался с Омаровым восемь лет назад. И тогда он не производил впечатление человека, который хочет что-то совершить. Для меня это демонстрирует, что отсутствие возможности просветительской работы таких людей как Абдулмумин ведёт к радикализации таких как Омаров", - пояснил он.

Он полагает, что именно идеологическая работа внутри мусульманского сообщества, которую ведут сами верующие может предотвратить радикализацию. "Абдулмумин именно на основе норм ислама объяснил бы недопустимость совершения таких действий. Я уверен, что это могло бы отвратить от такого многих людей, потому что в заметках из тюрьмы Гаджиев рассказывал о нескольких таких случаях, когда он оказывался в одной камере с приверженцами ИГИЛ ("Исламское государство" запрещено на территории России)*. Те поначалу даже молиться совместно с ним не хотели, но благодаря терпеливому разъяснению со стороны Абдулмумина они делали искреннее покаяние, меняли свою позицию, отрекаясь от своих заблуждений", - рассказал Юсупов.

По его мнению, и ряд других мусульманских деятелей могли бы заниматься такого рода просвещением. "Но в конце своей публикации Абдулмумин говорит, что он мог бы на 15 страниц всё расписать, но задаётся вопросом: нужно ли это кому-нибудь? Потому что власти и официальное Духовное управление не думает, как надо дерадикализировать приверженцев ошибочной идеологии. Такие люди как Абдулмумин и ряд имамов в Дагестане могли бы вести это просвещение. Но к ним пока не повернулись лицом власти", - отметил Юсупов.

Дата апелляции пока не назначена, сообщил адвокат Гаджиева Ашот Норвардян, но этапирование подзащитных к месту рассмотрения апелляции маловероятно.

"Апелляцию будут рассматривать в Москве (Подмосковье), участвовать они будут путем видеоконференцсвязи", - заявил Норвардян.

Напомним, редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда журналист был задержан. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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