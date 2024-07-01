Магомед Магомедов в одиночном пикете. Махачкала, 1 июля 2024 г. Фото: Телеграм канал "Черновик"

01 июля 2024, 18:31

Дагестанский журналист провел одиночный пикет в поддержку Гаджиева

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Заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов на одиночном пикете в Махачкале потребовал освободить осужденного коллегу Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. 17 июня, как и неделей ранее, такой пикет провел на традиционном месте (пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова) заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. 24 июня коллеги Гаджиева решили не проводить традиционный пикет из-за общереспубликанского траура по жертвам атак боевиков.

23 июня в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагогу и православные храмы. В результате погибли 22 человека, 46 получили ранения. В Дагестан был объявлен трехдневный траур. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Магомед Магомедов вышел на одиночный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева, сообщил в 17.41 мск в своем телеграм-канале "Черновик". "Одиночный пикет проходит сейчас в Махачкале, на пересечении ул. Дахадаева и Р. Гамзатова с требованием освободить журналиста газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева и прекратить сфабрикованное против него уголовное дело", - говорится в сообщении.

Публикация проиллюстрировано фотографией, на которой Магомед Магомедов стоит с традиционным плакатом: "Свободу Абдулмумину Гаджиеву". В кадре не видно других людей. 

Первоначально пикет был анонсирован с 13 до 14 мск, однако в 12.02 мск "Черновик" сообщил, что акция сегодня пройдет "не в 13:00, а немного позже".

Напомним, редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда журналист был задержан. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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Примечание:

"Журналист Магомедов на пикете в Махачкале потребовал освободить Гаджиева", "Коллеги Гаджиева продолжили кампанию в его защиту", "Прохожие поддержали требования Магомедова освободить Гаджиева".

Автор: "Кавказский узел"

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