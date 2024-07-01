Активист из Камышина арестован из-за анонсированной акции

01 июля 2024, 02:45

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Александр Росс планировал провести заезд на инвалидных колясках, чтобы привлечь внимание к плохим дорогам в Камышине. Акция не состоялась, так как Росса арестовали на девять суток за организацию публичного мероприятия без подачи уведомления.

Активист из Камышина арестован за анонс акции, цель которой - обратить внимание властей на состояние дорог в городе.

Александр Росс планировал провести заезд на инвалидных колясках по разбитым дорогам. На акцию он успел позвать юристов, журналистов, представителей городской администрации и "Русской общины", однако забег не состоялся, так как Росса задержала полиция, пишет 30 июня ASTRA.

Супруга Росса Людмила рассказала, что активиста арестовали на девять суток, обвинив в организации публичного мероприятия без подачи соответствующего уведомления (пункт 2 статьи 20.2 КоАП РФ). "Александр планировал предоставить здоровым людям инвалидные коляски, чтобы заснять на камеру как они передвигаются по этим улицам", - приводит ее слова издание.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2019 году родители детей с проблемами зрения жаловались на отсутствие в коррекционных классах офтальмологических кабинетов.

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