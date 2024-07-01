Сборная Грузии покидает чемпионат Европы

01 июля 2024, 00:47

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Сборная Грузии проиграла Испании в 1/8 финала Евро-2024 со счетом 1:4.

Как сообщал "Кавказский узел", сборная Грузии впервые в своей истории вышла в стадию плей-офф чемпионата Европы по футболу. Успехи сборной поспешили политизировать политики. Представители правящей партии и президент заявили о приверженности курсу на евроинтеграцию страны. При этом оппозиционеры обвиняли власти в давлении на тренера и намекали на попытке подкупа футболистов, которые ранее выступили против резонансного "закона об иноагентах".

Вечером 30 июня в Кельне сборная Грузии встретилась со сборной Испании. "Важнейший и вне всякого сомнения, главный матч для сборной Грузии за всё время её существования", - написал блогер "Кавказского узла BERG...man Tbilisi в посте "Грузия - Испания: игра, а не тосты и кривляние, как всегда, всё расставит по местам", опубликованном за два часа до начала матча.

Несмотря на тотальное преимущество испанцев в первом тайме, они оказались в роли догоняющих: на 18-й минуте состоялся автогол Робена Ле Нормана, выведший Грузию вперед, отметил "Интерфакс".

Сборной Испании удалось отыграться еще в первом тайме: на 39-й минуте точный удар нанес Родри. На 51-й минуте гол в составе Испании забил Фабиан Руис, на 75-й – Нико Уильямс, на 83-й – Дани Ольмо.

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