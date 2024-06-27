Власти и оппозиция политизировали успехи сборной Грузии по футболу

27 июня 2024, 11:20

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сенсационный успех сборной Грузии по футболу, впервые в своей истории вышедшей в стадию плей-офф чемпионата Европы, позволил представителям правящей партии и президенту заявить о приверженности курсу на евроинтеграцию страны. При этом оппозиционеры обвиняли власти в давлении на тренера и намекали на попытке подкупа футболистов, которые ранее выступили против резонансного "закона об иноагентах".

Сборная Грузии по футболу 26 июня сенсационного обыграла команду Португалию со счетом 2:0 и вышла в стадию плей-офф на Евро-2024. В матче 1/8 финала Грузия встретится с трехкратным победителем чемпионата Европы – Испанией. Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль заявил, что сомневался в выходе в плей-офф Евро-2024, и что команда превзошла все его ожидания, передала сегодня "Грузия Online".

Жители Грузии всю ночь на улицах праздновали успех сборной своей страны. Политик поспешили набрать очки на спортивной теме.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что победа сборной по футболу является шагом на пути страны к Евроинтеграции. "Мы не просто побеждаем, мы входим в Европу", – привело издание "Новости Грузии" слова Зурабишвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе также указал на европейскую составляющую в победе сборной страны. "Это первый чемпионат Европы, и когда выходишь из группы на первом чемпионате Европы, это действительно потрясающе", – привело сегодня его слова "Интерпрессньюс".

Посольство США поздравило сборную Грузии с победой.

Премию в 30 млн лари (около $10,7 млн) должен выплатить сборной Грузии по футболу благотворительный фонд «Карту» миллиардера-основатели и почетного председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, согласно своему обещанию, напомнило Newsgeorgia.ge.

24 апреля «Карту» пообещал передать игрокам и тренерам команды 30 млн лари, если на дебютном чемпионате Европы они смогут выйти из подгруппы. Дополнительно по 30 млн лари фонд Иванишвили обещал сборной за каждую последующую победу на соревнованиях. О премии объявили вскоре после того, как игроки сборной публично поддержали требования протестующих против закона об иноагентах и осудили насилие против демонстрантов. В «Карту» свою инициативу объяснили «поддержкой мотивации» футболистов, напоминает издание.

Напомним, 14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией законопроекта об иноагентах. Президент страны Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон, назвав его препятствием для евроинтеграции страны, однако парламент 28 мая преодолел вето. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее неоднократно заявляли, что грузинские чиновники намеренно выдвигают скандальные инициативы, чтобы сорвать вступление Грузии в ЕС. Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

Оппозиция также политизировала футбол, отметил автор блога на "Кавказском узле" "BERG...man Tbilisi". Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль пожаловался на давление со стороны общественности, написал блогер в день ключевого для сборной матча в своем блоге в посте "Грузии для победы над Португалией надо прыгнуть выше головы. Саньоль о "придурках".

Сторонники оппозиции на форумах массово писали, что "Грузинская Мечта" якобы надавила на главного тренера сборной - француза Саньоля (разумеется, чтобы понравиться Иванишвили и Путину), для того, чтобы тот ... не ставил на игру футболиста по фамилии Зивзивадзе...Причина - футболист выступал против закона "об иногагентах", - указал блогер. "То, что Зивзивадзе играл в первом матче, никто и не вспоминал", - иронично отметил он.

При этом тренер сборной эмоционально ответил на вопрос о том, вмешиваются ли власти Грузии в его работу. "Сейчас меня каждый день оскорбляют. Я футбольный тренер и никто иной. Это всем ясно?! Кто играет, а кто не играет — это мое решение", – привел блогер слова тренера.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.