Суд встал на сторону жительницы Кизилюрта в ее споре с врачами из-за бесплатных лекарств

30 июня 2024, 11:08

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Жительница Кизилюрта через суд добилась, чтобы местная больница обеспечила ее бесплатными лекарствами, положенными по закону. Суд обязал больницу и Минздрав Дагестана выплатить компенсацию пациентке за моральный вред, сообщили правозащитники.

По данным правозащитной организации "Монитор пациента", врачи Кизилюртовской центральной горбольницы отказались выписывать рецепты на лекарства местной жительнице, страдающей сахарным диабетом и являющейся инвалидом второй группы.

Больница отправила в Минздрав заявку с указанием ошибочных препаратов. Два месяца не проводили врачебную комиссию, чтобы назначить инсулин "Фиасп", сообщил "Монитор пациента" 29 июня на своей странице в соцсети Instagram*.

Правозащитники отметили, что врачи отказались направлять заявку на систему круглосуточного мониторинга Freestyle Libre, заявив, что ее устанавливают только беременным и детям. Это не соответствует действительности, так как законодательство не устанавливает подобных ограничений.

"Согласно постановлению правительства от 30 июля 1994 года №890 больным диабетам положены бесплатно все лекарства и средства диагностики для лечения этого заболевания", – отметили правозащитники.

Суд предписал Кизилюртовской горбольнице обеспечить жительницу Кизилюрта всеми необходимыми лекарствами. Также суд обязал больницу и Минздрав Дагестана выплатить пациентке по пять тысяч рублей компенсации за моральный вред, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что Минздрав Дагестана неоднократно подвергался критике за некачественную работу. Так, 7 июня глава республики Сергей Меликов раскритиковал министерство за недостаточную борьбу с коррупцией в подотчетных ему организациях.

15 июля 2022 года глава Совфеда Валентина Матвиенко подвергла критике Минздрав Дагестана за ввод в эксплуатацию не оснащенных должным образом фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Несколькими днями ранее, 10 июня 2022 года, на сайте федерального телеканала был опубликован репортаж, в котором было сказано, что многие ФАПы в Дагестане не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века.

14 июня 2022 года следователи в рамках проверки фельдшерско-акушерского пункта в Цунтинском районе возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 19 июня 2022 года Минздрав Дагестана признал проблемы с ФАПами в республике.

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