Астраханцы самостоятельно очистили рощу от мусора

30 июня 2024, 10:13

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Несколько десятков жителей Астрахани приняли участие в организованной активистами экологической акции, в ходе которой очистили от мусора территорию тополиной рощи.

Как информировал "Кавказский узел", астраханцы неоднократно жаловались на отсутствие реакции чиновников на их просьбы о благоустройстве и ремонте инфраструктуры. В частности, 27 июня стало известно, что горожане самостоятельно благоустроили пляж в микрорайоне имени Бабаевского. Они рассказали, что этот пляж существует давно, и что жители неоднократно просили чиновников привести его в порядок, однако те не отреагирвали на их обращения.

Астраханцы периодически самостоятельно решают те или иные проблемы, связанные с обустройством общественных мест и ремонтом инфраструктуры. Так, 12 февраля жители Астрахани самостоятельно засыпали на проезжей части Нового моста и Старого моста ухабы, из-за которых собирались длинные пробки. При этом ранее горожане неоднократно просили местных чиновников провести ремонт дорожного покрытия на этих участках.

Несколько десятков астраханцев приняли участие в экологический акции, в ходе которой провели субботник и убрали мусор на территории местной тополиной рощи, сообщил 29 июня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" активист Наиль Адельшинов.

"За пару часов собрали не один десяток мешков с мусором. Но главная задача, не просто найти и уложить, но и отсортировать. Стекло отдельно, пластик отдельно", – отметил он.

После субботника был организован пикник, активным участникам вручили подарки, добавил Адельшинов.

Астраханское экологическое движение "ЭКОБабайка" отметило, что за 2023 год активисты собрали в Астрахани около 400 мешков мусора, оставленного гостями и жителями города в местах отдыха, в том числе на пляжах. В сообщении, опубликованном 27 июня на странице движения в соцсети "ВКонтакте", отмечается, что астраханцы регулярно проводят экологические акции. Активисты "ЭКОБабайки" выступили организаторами субботника на территории тополиной рощи.

На 10.10 мск на сайте администрации Астрахани нет комментариев относительно субботника, проведенного активистами в тополиной роще.

"Кавказский узел" также писал, что ранее астраханские экоактивисты неоднократно жаловались на различные экологические проблемы в регионе. В частности, в Астрахани с 2017 года актуальна проблема с состоянием ерика Казачий. Местные жители рассказали ранее корреспонденту "Кавказского узла", что в ерик сбрасываются отходы, и что грязная вода в нем является источником инфекционных заболеваний. Они потребовали от властей принять неотложные меры по спасению ерика.

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