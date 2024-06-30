Контрактник со Ставрополья убит в зоне военной операции

30 июня 2024, 09:17

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Военнослужащий-контрактник Игорь Андрияшкин убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 429 бойцов из Ставропольского края.

Как сообщал "Кавказский узел", на 29 июня стало известно, что на Украине убит Джамбулат Соскиев из Петровского района. Он стал, по меньшей мере, 428-м бойцом из Ставропольского края, который был официально признан убитым в зоне военной операции.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В зоне спецоперации на Украине убит военнослужащий-контрактник Игорь Андрияшкин, сообщила администрация школы №16 в поселке Селивановка Советского района. В сообщении уточняется, что Андрияшкин являлся выпускником школы.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 429 бойцов из Ставропольского края.

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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