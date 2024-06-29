29 июня 2024, 21:48

Боец со Ставрополья убит на Украине

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Джамбулат Соскиев убит в боевых действиях, сообщила глава Петровского округа. С начала военной операции власти признали убитыми как минимум 428 бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" писал, что к 28 июня официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 427 бойцов из Ставропольского края.

Джамбулат Соскиев убит 19 февраля в ходе боевых действий в зоне СВО, сообщила глава Петровского муниципального округа Наталья Конкина, отчитываясь о передаче дочери бойца ордена Мужества. Соскиев отправился в зону боев добровольно, заключил контракт в октябре 2023 года, говорится в сообщении в Telegram-канале главы округа от 25 июня.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Пять бойцов со Ставрополья убиты на Украине", "Власти назвали имена 13 убитых в СВО бойцов со Ставрополья", "Десять бойцов со Ставрополья убиты в зоне СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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