Мемориальная доска Николаю Козичеву. Скриншот фото из Telegram-канала Константина Ишкова от 08.12.23, https://t.me/ishkovka/8090

28 июня 2024, 00:24

Пять бойцов со Ставрополья убиты на Украине

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Олег Дредун, Болеслав Николов, Николай Старенков, Евгений Шарагин и Николай Козичев убиты в боевых действиях, сообщил глава Красногвардейского округа. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 427 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел",  с начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 422 бойцов из Ставропольского края.

Олег Дредун из села Дмитриевского убит в военной операции на Украине, сообщил глава Красногвардейского муниципального округа Константин Ишков в своем Telegram-канале 19 июня, отчитываясь о передаче родным бойца ордена Мужества.

Ранее глава округа также сообщал, что в ходе военной операции на Украине убиты боец ЧВК "Вагнер" Болеслав Николов (дата смерти  23 марта 2022 года), Николай Старенков (убит 8 июля 2022 года), Евгений Шарагин и Николай Козичев.

Таким образом, с начала военной операции на Украине убиты как минимум 427 бойцов со Ставрополья.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Пять бойцов со Ставрополья убиты на Украине", "Власти назвали имена 13 убитых в СВО бойцов со Ставрополья", "Десять бойцов со Ставрополья убиты в зоне СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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