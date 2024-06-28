Пять человек осуждены в Нальчике за изготовление оружия

28 июня 2024, 12:54

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Суд в Нальчике приговорил пятерых человек к различным срокам лишения свободы, признав их участниками группы, которая занималась подпольным изготовлением оружия.

Как писал "Кавказский узел", ФСБ периодически отчитывается об итогах рейдов в подпольных оружейных мастерских. Так, в октябре 2023 года ведомство рапортовало, что в 38 регионах, в том числе в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Волгоградской и Ростовской областях, задержаны подозреваемые в подпольной модернизации оружия и его продаже.

Суд в Нальчике приговорил к срокам в колонии пятерых "членов межрегиональной преступной группы", занимавшихся переделкой охолощенного оружия в боевое, сообщает сегодня УФСБ по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, в 2020-2021 годах эти люди переделывали оружие для последующей продажи. Один из них, Евгений Чеботарев, приговорен к 6,5 года колонии строгого режима и штрафу в 404 тысячи рублей. Виницый Амиров и Герман Цветаев приговорены к 4,5 года колонии общего режима и штрафам по 350 тысяч рублей.

Ислама Махмудова суд приговорил к четырем годам и двум месяцам колонии, Ислама Хамдиева – к 3,5 года колонии. Обоим также назначен штраф в 350 тысяч рублей, пишет "Интерфакс".

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