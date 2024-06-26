Атаки боевиков в Махачкале и Дербенте отпугнули туристов

26 июня 2024, 13:24

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Объем бронирования туров в Дагестан уменьшился после нападений боевиков в Махачкале и Дербенте, констатировал Российский союз туриндустрии. Темпы продаж туров постепенно нормализуются, предположили представители турфирм.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня, в христианский праздник Дня Святой Троицы, в Махачкале произошло нападение боевиков на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС, а в Дербенте - на православный храм и синагогу. В результате атак погиб 21 человек, 46 пострадали. Три дня (24, 25 и 26 июня) объявлены днями траура в Дагестане.

Объемы бронирования туров в Дагестан после атак боевиков в Дербенте и Махачкале уменьшились на 5–10%, сообщил сегодня Российский союз туриндустрии (РСТ), на публикацию которого обратил внимание "Коммерсант".

"После атаки террористов на синагогу, православную церковь и пункт ДПС в Дагестане аннулирования туров единичны, а спад объемов бронирования не превышает 5-10%", - говорится в публикации на сайте РСТ.

О том, что отмены туров единичны, заявили директор "Туристического центра Республики Дагестан" Руслан Ахмедов и гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян. "Были единичные аннулирования, сегодня отмен практически нет. Все стабильно, темпы продаж постепенно нормализуются", - приводятся в публикации слова Ахмедова.

"Сейчас мы видим единичные отмены туров, но Дагестан до такой степени интересен туристам, что каждый год подрастает в объемах минимум на 30%. Никакой другой регион не показывал таких результатов. Поэтому произошедшее, если и отпугнет людей, то буквально на несколько дней, максимум неделю, потом турпоток восстановится. Больше того, превысит прошлогодние объемы не менее, чем на 25%", - сказал в свою очередь Мкртчян.

Нападения можно было предотвратить, если бы силовые структуры тщательнее охраняли религиозные объекты в Дагестане и уделяли должное внимание превентивной работе, указали 24 июня опрошенные "Кавказским узлом" ветераны спецслужб.

Однако охрана религиозных объектов в республике была усилена лишь на следующий день после атак боевиков и гибели людей.

Атаки в Дербенте и Махачкале стали первыми вооруженными инцидентами в республике за 13 месяцев. Одним из убитых силовиками оказался племянник главы Сергокалинского района Али Закаригаев, который возглавлял районное отделение "Справедливой России". Глава района Магомед Омаров после атаки боевиков был исключен из "Единой России" и освобожден от должности. Сыновья Омарова, как и племянник, причастны к нападению боевиков, заявил глава Дагестана.

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