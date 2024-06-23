Эльчин Гулиев попросил об УДО

23 июня 2024, 04:31

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Бывший генерал Антитеррористического центра ликвидированного министерства национальной безопасности Азербайджана Эльчин Гулиев, осужденный в 2017 году по обвинению в коррупционных преступлениях, попросил об условно-досрочном освобождении в связи с продолжительной болезнью.

Как сообщал "Кавказский узел", генерал-майор Эльчин Гулиев, возглавлявший Антитеррористический центр МНБ, лишился должности в октябре 2015 года, после чего был назначен заведующим кафедрой Академии МНБ имени Гейдара Алиева. Однако в новой должности он проработал недолго и был задержан в декабре 2015 года. В ноябре 2017 года Гулиев был приговорен к 10,5 годам лишения свободы, а его заместитель Азер Мехтиев - к восьми годам лишения свободы.

Бывший генерал расформированного министерства нацбезопасности Эльчин Гулиев, который находится в заключении с 2017 года, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В заключении ему осталось находиться чуть более года, информирует 22 июня Oxu.az.

Гулиев сообщил, что продолжительная болезнь не позволяет ему отбывать наказание. Хазарский районный суд принял его ходатайство и назначил экспертизу для установления состояния здоровья бывшего генерала. В зависимости от мнения эксперта будет вынесено окончательное решение.

Ранее Гулиев уже обращался с ходатайством о переводе в пенитенциарное учреждение участкового типа, однако суды первой и второй инстанции не удовлетворили его прошение, так как он отбывает наказание в пенитенциарном учреждении строгого режима, сообщает Haqqin.az.

Напомним, что кадровые чистки и аресты в МНБ начались в октябре 2015 года после смещения главы этого ведомства Эльдара Махмудова. Более 20 старших офицеров ведомства были арестованы, 20 декабря 2015 года бывший заместитель начальника Антитеррористического центра ведомства полковник Ильгар Алиев совершил самоубийство. Сама спецслужба расформирована. На ее базе были созданы Служба госбезопасности и Служба внешней разведки.

21 сотрудник МНБ стал фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями и вмешательстве в деятельность бизнес-структур. Потерпевшими по делу признаны 57 человек. Эксперты объяснили чистки в МНБ Азербайджана борьбой с кланом Эльдара Махмудова.

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