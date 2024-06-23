23 июня 2024, 02:33

Продлен арест бывшему депутату Гусейну Абдуллаеву

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Суд в Баку по ходатайству прокурора продлил на три месяца срок ареста бывшего депутата и предпринимателя Гусейна Абдуллаева, которому за полтора месяца до завершения срока заключения было предъявлено новое обвинение.

Как сообщил "Кавказский узел", 1 октября 2019 года суд приговорил к шести годам заключения бывшего депутата парламента Азербайджана, бизнесмена Гусейна Абдуллаева. В начале марта Абдуллаеву было выдвинуто новое обвинение в легализации денежных средств, добытых преступным путем. Это обвинение было выдвинуто Абдуллаеву за 47 дней до завершения срока его заключения. По новой статье ему грозит до 12 лет лишения свободы. 6 июня стало известно, что Абдуллаев объявил в СИЗО голодовку, протестуя против нового обвинения.

Правоохранительные органы объявили Гусейна Абдуллаева в розыск по подозрению в уклонении от уплаты налогов в июне 2013 года, спустя месяц после публикации видеоклипа на его песню Susma! ("Не молчи!"), в котором показаны кадры разгона полицией протестных акций в Баку. В июле 2013 года Абдуллаев попросил политического убежища в Германии и получил его, но все равно был задержан в Турции по линии Интерпола и 23 апреля 2019 года экстрадирован на родину. Там его обвинили в уклонении от уплаты налогов, незаконном предпринимательстве, мошенничестве и вымогательстве. 

Бинагадинский районный суд по ходатайству прокурора принял решение продлить срок ареста бывшему депутату Гусейну Абдуллаеву, которому было выдвинуто новое обвинение, пишет 22 июня Oxu.az.

Судья согласился с мнение прокурора о том, что Абдуллаев может создать препятствия для следствия и продлил срок его заключения на три месяца.

По словам адвоката Джейхуна Юсифова, в ближайшие дни защита планирует подать апелляцию на решение суда.

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Примечание:

"Житель Азербайджана обвинен в финансировании терроризма", "Акиф Гурбанов отверг обвинения в контрабанде", "Шесть человек заподозрены в контрабанде после обыска в Toplum TV".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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