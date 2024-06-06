Гусейн Абдуллаев объявил голодовку в СИЗО

06 июня 2024, 13:45

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Бывший депутат и предприниматель Гусейн Абдуллаев проводит голодовку в СИЗО в знак протеста против нового обвинения, выдвинутого ему за полтора месяца до освобождения. По нему Абдуллаеву грозит до 12 лет лишения свободы. В поддержку сына голодовку также объявила его 76-летняя мать, однако на следующий день из-за резкого ухудшения здоровья прервала ее.

Как сообщил "Кавказский узел", 1 октября 2019 года суд приговорил к шести годам заключения бывшего депутата парламента Азербайджана, бизнесмена Гусейна Абдуллаева. Он настаивает на своей невиновности. В начале марта Абдуллаеву было выдвинуто новое обвинение в легализации денежных средств, добытых преступным путем. Это обвинение было выдвинуто Абдуллаеву за 47 дней до завершения срока его заключения. По новой статье ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Правоохранительные органы объявили Гусейна Абдуллаева в розыск по подозрению в уклонении от уплаты налогов в июне 2013 года, спустя месяц после публикации видеоклипа на его песню Susma! ("Не молчи!"), в котором показаны кадры разгона полицией протестных акций в Баку. В июле 2013 года Абдуллаев попросил политического убежища в Германии и получил его, но все равно был задержан в Турции по линии Интерпола и 23 апреля 2019 года экстрадирован на родину. Там его обвинили в уклонении от уплаты налогов, незаконном предпринимательстве, мошенничестве и вымогательстве.

Гусейн Абдуллаев с 4 июня проводит голодовку в Бакинском СИЗО-1, сообщил его адвокат Джавад Джавадов.

"Абдуллаев протестует против выдвижения ему нового обвинения после шести лет отбывания тюремного наказания. Он уже должен был быть на свободе, срок его наказания истекал в конце апреля. Однако за 47 дней до освобождения, ему предъявили необоснованно новое обвинение, по периоду его деятельности, который был расследован и за это ему было назначено наказание. По истечению срока наказания его перевели из колонии в СИЗО в статусе подследственного", – рассказал Джавадов корреспонденту "Кавказского узла".

Абдуллаев своей акцией протеста также пытается привлечь внимание к тому, что власти Азербайджана отказываются исполнять решение рабочей группы ООН о необходимости срочного его освобождения.

"Гусейн Абдуллаев требует прекращения уголовного преследования его и освобождения из-под стражи. Несмотря на то, что голодовка уже стала влиять на его здоровье, он полон решимости продолжать ее до конца", – отметил адвокат.

Он уточнил, что его подзащитный официально уведомил руководство СИЗО о голодовке. Но его не изолировали от других заключенных и не взяли под медицинское наблюдение.

В знак солидарности с Абдуллаевым голодовку 4 июня объявила и его 76-летняя мать Зейнаб Абдуллаева. Однако в связи с ухудшением состояния здоровья ее 5 июня госпитализировали. "Очевидно, эта пожилая женщина уже не сможет продолжить голодовку", – сказал адвокат.

Сотрудник Пенитенциарной службы Азербайджана сказал корреспонденту "Кавказского узла", что не располагает информацией о проведении Абдуллаевым голодовки.

Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

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