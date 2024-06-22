Верховный суд Дагестана отказался признать незаконной приостановку процесса против силовиков

22 июня 2024, 22:40

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Житель Муцалаула Муса Алиев потребовал признать незаконной приостановку процесса против силовиков, которые избили его при задержании по делу об изнасиловании. Верховный суд оставил решение в силе, мотивировав это тем, что один из обвиняемых отправился на военную операцию.

Как писал "Кавказский узел", житель Муцалаула Муса Алиев заявлял, что силовики били его по ногам, спине и лицу, а также ставили на "растяжку" и держали его в таком положении более часа. По словам Алиева, его вынуждали оговорить себя, но он этого не сделал. В результате причиненных травм у Алиева было зафиксировано сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лобно-теменной области. В пытках обвинены двое сотрудников отдела полиции по Хасавюртовскому району, судебный процесс над ними начался в сентябре 2020 года.

Муса Алиев, как и два двоюродных брата девочки, проходил по делу об изнасиловании несовершеннолетней. Родственники заявляли о невиновности задержанных и уверены, что потерпевшая оговорила их. Алиев считает уголовное преследование местью за жалобу на силовиков. По словам его жены, семья с момента подачи заявления о пытках получала угрозы от полицейских. Спустя год после событий девочка призналась, что оговорила Мусу Алиева и еще нескольких односельчан в изнасиловании. Девочка и ее родители опасаются давления со стороны силовиков, правозащитники помогли им покинуть Муцалаул.

Потерпевший Муса Алиев обжаловал решение Хасавюртовского горсуда приостановить рассмотрение дела против силовиков, который обвинялись в превышении должностных полномочий с применением насилия. В апелляционной жалобе он указал, что местонахождения одного из обвиняемых на момент вынесения решения судом первой инстанции было неизвестно, и его следовало объявить в федеральный розыск, следует апелляционного постановления

Верховный суд Дагестана заключил, что один из обвиняемых, Юсуп Магомедов, с 26 января проходит службу по контракту и «направлен для выполнения задач специальной военной операции». Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что правовых оснований для рассмотрения уголовного дела без участия Магомедова не имелось, а дело против второго обвиняемого, Рамазана Сулейманова, невозможно выделить в отдельное производство. Таким образом, Верховный суд Дагестана счел постановление суда первой инстанции о приостановке дела «законным, обоснованным и мотивированным» и отказался удовлетворить апелляционную жалобу потерпевшего.

Напомним, 19 марта 2024 года Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" об особенностях освобождения от уголовной ответственности лиц, призванных на военную службу по мобилизации или в военное время. Поправки касаются подозреваемых и обвиняемых в правонарушениях небольшой и средней тяжести (за исключением отдельных преступлений против общественной безопасности и против основ конституционного строя и безопасности государства), а также осужденных (за исключением тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, основ конституционного строя и безопасности государства и связанные с терроризмом. В случае заключения контракта с ВС РФ дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осужденных изменен на условный срок. Контроль за их поведением будет осуществляться командованием воинских частей, говорится в публикации на сайте Госдумы.

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