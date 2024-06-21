21 июня 2024, 22:06

Власти назвали имена четырех убитых на Украине бойцов со Ставрополья

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Александр Григорьев, Герасим Леонов, Никита Желдыбаков и Сергей Семенов убиты в боевых действиях, сообщил глава Предгорного округа. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 419 бойцов со Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что к 20 июня власти муниципалитетов и силовых структур Ставрополья сообщили о смерти как минимум 415 участников военной операции на Украине.

Александр Григорьев, Герасим Леонов, Никита Желдыбаков и Сергей Семенов посмертно награждены орденами Мужества "за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга", сообщил сегодня глава Предгорного округа Николай Бондаренко в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче наград родным убитых. Подробностей о бойцах он не привел.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 419 бойцов со Ставрополья.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Пять бойцов со Ставрополья убиты на Украине", "Власти назвали имена 13 убитых в СВО бойцов со Ставрополья", "Десять бойцов со Ставрополья убиты в зоне СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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