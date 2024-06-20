Шесть военных со Ставрополья убиты на Украине

20 июня 2024, 14:52

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Алексей Хвалин, Артем Блундырев, Дмитрий Кузнецов, Николай Ткачев, Антон Миссаль, Сергей Малыхин убиты в боевых действия, сообщила администрация Кировского округа. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 415 военных из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 19 июня власти признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 409 военных из Ставропольского края.

Алексей Хвалин, житель станицы Марьинская, убит в военной операции на Украине, сообщила 19 июня администрация Кировского городского округа в своем Telegram-канале.

В мае администрация сообщила, что в ходе СВО убит доброволец Артем Блундырев, ему было 35 лет. Ранее также власти сообщали, что на Украине убиты Дмитрий Кузнецов, Николай Ткачев, житель села Горнозаводское Антон Миссаль (убит 19 августа 2023 года), контрактник Сергей Малыхин (дата смерти 28 сентября 2023 года).

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 415 бойцов со Ставрополья.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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