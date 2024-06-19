Тринадцать бойцов со Ставрополья убиты на Украине

19 июня 2024, 17:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Советского округа назвали имена 13 бойцов, убитых в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 409 бойцов со Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", к 4 июня власти признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 396 военных из Ставропольского края.

Владислав Вожегов, уроженец села Нины, убит в ходе военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Советского округа Ставропольского края. Он окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. В военной операции на .Украине участвовал с ее начала, служил в медицинской роте, убит 11 июня 2024 года, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

В мае власти округа сообщили, что в боях убит контрактники Руслан Раджабов и Сергей Ширяев. Ранее также в своем Telegram-канале власти округа информировали, что Алексей Чернов, Александр Молчанов, Николай Андреев, Николай Гусев, Шамиль Абдуллаев, Евгений Мезенцев, Константин Терехин, Александр Олейников, Александр Глеба и Андрей Хорольский убиты в зоне боевых действий на Украине.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 409 бойцов со Ставрополья.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.