19 июня 2024, 17:55

Тринадцать бойцов со Ставрополья убиты на Украине

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Власти Советского округа назвали имена 13 бойцов, убитых в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 409 бойцов со Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", к 4 июня власти признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 396 военных из Ставропольского края.

Владислав Вожегов, уроженец села Нины, убит в ходе военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Советского округа Ставропольского края.  Он окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. В военной операции на .Украине участвовал с ее начала,  служил в медицинской роте, убит 11 июня 2024 года, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации. 

В мае власти округа сообщили, что в боях убит контрактники Руслан Раджабов и Сергей Ширяев. Ранее также  в своем Telegram-канале власти округа информировали, что  Алексей Чернов, Александр Молчанов, Николай Андреев, Николай Гусев, Шамиль Абдуллаев, Евгений Мезенцев, Константин Терехин, Александр Олейников, Александр Глеба и Андрей Хорольский убиты в зоне боевых действий на Украине. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 409 бойцов со Ставрополья.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Пять бойцов со Ставрополья убиты на Украине", "Власти назвали имена 13 убитых в СВО бойцов со Ставрополья", "Десять бойцов со Ставрополья убиты в зоне СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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