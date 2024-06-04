04 июня 2024, 22:23

Четыре бойца со Ставрополья убиты на Украине

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Тимофей Соболев, Александр Ванда, Сехават Гасанов и Алексей Ватолин убиты в боевых действиях, сообщил глава Александровского округа. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 396 бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" писал, что к 1 июня власти признали убитыми в ходе военной операции на Украине как минимум 392 бойцов из Ставропольского края.

Тимофей Соболев убит в зоне военной операции 24 января, сообщил глава Александровского округа Александр Щекин в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии мемориальной доски.

В мае Щекин сообщил, что в боях убиты Александр Ванда и Сехават Гасанов, ранее он также сообщал о смерти участника СВО Алексея Ватолина.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 396 военных из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Пять бойцов со Ставрополья убиты на Украине", "Власти назвали имена 13 убитых в СВО бойцов со Ставрополья", "Десять бойцов со Ставрополья убиты в зоне СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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