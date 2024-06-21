Дело Свидетелей Иеговы* в Калмыкии вписалось в тренд преследования верующих на юге России

21 июня 2024, 21:09

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Суд в Элисте провел допросы и вновь перешел к прениям по делу местных Свидетелей Иеговы*, сообщила адвокат. На юге России 109 верующих осуждены или находятся под следствием, первое дело в Калмыкии продемонстрировало присущие остальным делам признаки конвейерного уголовного преследования, считает представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*.

Как писал "Кавказский узел", 5 июня на заседании по делу Свидетелей Иеговы* в Элисте прошли прения сторон, а подсудимые сказали последние слова. Гособвинение запросило в прениях условные сроки для женщин, судья удалился в совещательную комнату, и 11 июня должен был быть оглашен приговор. Однако судья возобновил судебное разбирательство для дополнительного исследования материалов.

В марте 2023 года суд в Элисте отправил Свидетельницу Иеговы* Кишту Тутинову под домашний арест по обвинению в организации экстремистской деятельности. Еще две местные жительницы, Цаган Халгаева и Екатерина Менькова, сначала проходили свидетелями по делу, но в декабре 2023 года им было предъявлено обвинение в участии в деятельности экстремистской организации. Дело было передано в суд в феврале 2024 года. Никто из допрошенных в суде по ходатайству обвинения не подтвердил, что Кишта Тутинова, Цаган Халгаева и Екатерина Менькова допускали экстремистские высказывания. Дело Тутиновой, Халгаевой и Меньковой стало первым в Калмыкии уголовным делом против Свидетелей Иеговы* после решения Верховного суда России о ликвидации религиозных организаций.

Сегодня в Элистинском городском суде прошло заседание по делу трех местных жительниц - Свидетельниц Иеговы*, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Судья пытался выяснить, имел ли место факт массового распространения подсудимыми экстремистских материалов, а также хранения таких материалов в целях массового распространения, в связи с чем были допрошены трое свидетелей - пожилая местная жительница, сотрудник Роскомнадзора и специалист ИКЦ МВД, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат обвиняемой в организации экстремистского сообщества Кишты Тутиновой Евгения Смелова.

По словам адвоката, показания свидетелей не добавили к делу "никакой конкретики", показания пожилой свидетельницы, с которой Тутинова разговаривала о религии, были "запутанными и основанными на ее домыслах". "После этого судебное следствие было вновь завершено, и прошли короткие прения, подсудимые вновь выступили с последними словами, но уже коротко. "В прениях прокурор в итоге сказала, что они и не говорят о массовом распространении экстремистских материалов, а вообще - о любой деятельности, якобы связанной с ликвидированной местной религиозной организацией (МРО) "Свидетели Иеговы города Элиста", - пояснила Смелова.

В прениях, которые прошли 5 июня, защита указывала на то, что ни одна из подсудимых не состояла в МРО "Свидетели Иеговы города Элиста" до ликвидации этой организации и что состав преступления, предусмотренного статьей 282.2 УК РФ, может быть "только в случае возобновления именно противоправной деятельности ликвидированной организации, а не вообще любой деятельности", а противоправная деятельность в данном случае - это хранение в целях распространения и распространение экстремистских материалов.

На заседание 21 июня, как и на предыдущие заседания, пришло несколько десятков слушателей. Они пришли, чтобы поддержать подсудимых, отметила адвокат.

Дело против трех верующих в Калмыкии - образец конвейерного уголовного производства в отношении Свидетелей Иеговы*, сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский. "В обвинительных заключениях формулировки - как под копирку. Из документа в документ транслируются громкие обвинения в "угрозе государству и обществу". При этом ни в одном из уже сотен дел (по России, - прим. "Кавказского узла") нет реальных фактов преступлений, нет пострадавших от действий верующих. Нет ни одного факта, доказывающего, что они сделали хоть что-нибудь из перечня экстремистских деяний, описанных в законе об экстремизме. И посмотрите, кого преследуют: четверть из всех фигурантов уголовных дел за веру - это лица, старше 60 лет. И Кишта Тутинова тоже в этой категории", - подчеркнул он.

Сивульский добавил, что в последние годы в случаях, когда верующих приговаривают к реальному лишению свободы, сроки стали более суровыми. "За 2021 год к колонии были приговорены 32 человека. 18 из них получили срок от пяти лет. То есть 56%. В 2022 году к колонии приговорены уже 44 человека, и 34 из них (то есть уже более 77%) получили сроки от пяти лет. В 2023 году к колонии приговорены 45 человек, из них 32 получили от пяти лет лишения свободы (более 71%)", - уточнил Сивульский.

Собеседник также указал, что больше всего преследуемых законом Свидетелей Иеговы* на юге России - в Краснодарском крае и Ростовской области, а также на Ставрополье - там под уголовное преследование попали 34, 22 и 15 человек соответственно (часть осуждены, часть пока нет). При этом в Ставропольском крае два человека умерли во время следствия, добавил Сивульский. По восемь человек подверглись преследованию в Астраханской области и Кабардино-Балкарии. "В Астраханской области - все в колонии, в том числе две женщины", - сказал он. В Карачаево-Черкесии - семеро, в Волгоградской области, Дагестане и Адыгее - по четверо, и вот теперь в Калмыкии - трое. "Всего на юге России 109 Свидетелей Иеговы подвергаются уголовному преследованию за веру", - подытожил Сивульский.

В апреле 2017 года Минюст добился от Верховного суда решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в России как экстремистских. Суд заверял, что решение о ликвидации юридических лиц не затронет право отдельных людей исповедовать религию, но на практике оно обернулась волной уголовных дел в отношении сотен верующих. С уголовным преследованием столкнулись десятки Свидетелей Иеговы* и на юге России, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

В октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, богослужения и другие религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение, указали адвокат Денис Владимиров и представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*" Ярослав Сивульский.

Материалы о событиях, связанных с преследованием Свидетелей Иеговы*, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.